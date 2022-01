Localizaron la cartera sustraída y la devolvieron a su dueña

Los investigadores tomaron conocimiento del hurto y no tardaron en hallar el bien. Devolvieron la cartera y los 56 mil pesos sustraídos.

Una ciudadana informó que un sujeto sustrajo de su casa su cartera que tenía documentaciones y más de 50 mil pesos. Los agentes de la División Investigaciones se desplegaron para hallar el bien y lo lograron. En un domicilio por la calle San Luis secuestraron el bolso con el dinero. El supuesto autor está identificado y ahora tiene pedido de captura.

Alrededor de las 5 de la mañana, una ciudadana sufrió el hurto de su cartera con dinero y se dirigió a la dependencia policial para denunciarlo. Allí informó a los agentes de la División Investigaciones que, un sujeto utilizó un hierro para sacar la cartera que está dentro de su domicilio. Aunque lo vio y pudo reconocerlo no pudo hacer nada para evitar que se la lleve.

Las descripciones, y lo que la mujer manifestó con respecto al supuesto autor fue de gran utilidad, ya que los agentes lo relacionaron con un sujeto que había tenido varias causas por delitos. Con la información se dirigieron a los posibles lugares donde éste se podría esconder.

En una vivienda por la calle San Luis se entrevistaron con un ciudadano de 54 años, éste hizo entrega de una cartera similar a la buscada, informó que su sobrino la había escondido allí pero no sabía de quien era.

En ese momento los agentes constataron que se trataba de la buscada, en el interior hallaron documentación perteneciente a la denunciante y la suma de 56 mil pesos. Labraron acta de secuestro y la trasladaron a la dependencia policial para devolverla a su dueña.

En cuanto al supuesto autor, se insertó en el sistema de personas buscadas por pedido de captura en la causa supuesto hurto.