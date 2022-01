Chaco: disminuye porcentajes de contagio en la última semana

Según información proporcionada por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), la velocidad de propagación de la enfermedad se redujo drásticamente en la última semana, lo que tendrá un impacto positivo en los próximos días. El aumento de casos en niveles absolutos se mantiene estable.

Mediante datos suministrados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), se detectó una notable reducción en la velocidad propagación de la enfermedad por COVID-19 en la provincia del Chaco durante la segunda semana de enero, donde bajó a 1,4 en factores multiplicadores de cantidad de casos positivos, estando en los siete días previos en 2,3, reflejando una importante reducción del índice R0 (cantidad de contagios por cada positivo).

Esta situación no descarta el incremento visible de casos positivos en la provincia, los cuales a la fecha continúan siendo altos en el transcurso de esta tercera ola, un amesetamiento en el avance del virus. El factor multiplicador de las últimas tres semanas fue de 4, 15 y 2 respectivamente, marcando una desaceleración en la tasa de crecimiento.

No obstante al incremento de los contagios, los casos de gravedad se mantienen en valores que posibilitan que actualmente el sistema sanitario de internación no se tensione, funcionando en parámetros estables. Hasta la fecha, la provincia registra 103 pacientes internados, 18 de los cuales tienen asistencia respiratoria mecánica (16 en el Hospital “Julio C. Perrando, y 2 en el Hospital “4 de Junio Dr. Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña) y de este total, el 60% no presentan esquema completo de vacunación.

Esta contención del sistema sanitario responde directamente a un incremento en la vacunación durante el mes de enero de 2022, donde se registró la aplicación de 170.224 dosis más en relación a diciembre de 2021, que corresponden a la aplicación de 35.278 primeras dosis, 46.756 esquemas completados, 5.680 dosis adicionales y 82.510 de refuerzo. Estas cifras se alcanzaron en virtud del desarrollo de distintas estrategias territoriales que abarcaron a todos los grupos etarios desde niños y niñas hasta ancianos con la aplicación de las vacunas correspondientes.

En los primeros quince días del 2022, los equipos del Ministerio de Salud alcanzaron con la inmunización a un 54,3% de niños y niñas de 3 a 11 años con primeras dosis y 30,2% con esquema completo (6,4% y 6,2% más que en 2021 respectivamente); 68,7% de adolescentes con primera dosis y 39,1% con segunda dosis (6,6% y 21,9% más), 94% de adultos con primera dosis, 75% con segunda dosis y 17,8% con refuerzo (1,5%, 2,2% y 12,2 respectivamente más que 2021).