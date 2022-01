Napenay inicia campaña de vacunación para sus vecinos

En la jornada de este martes se llevó a cabo un operativo de vacunación en la localidad de Napenay llevado adelante en forma conjunta por el municipio local a cargo del intendente Gustavo Balbuena y el puesto sanitario local a cargo de Claudia González.

Durante la jornada de hoy se inició la vacunación contra el COVID a los vecinos de la localidad, no solo para abrir el esquema de vacunación si es que no tenían ninguna dosis, como también para completar con segunda y tercera dosis..

Numerosos vecinos se acercaron al puesto sanitario a vacunarse y lo hicieron no solo vecinos mayores de edad sino también jóvenes y niños.

“El objetivo de este operativo es recurrir al único método verdaderamente válido de prevención contra el Covid-19”, recomendó Balbuena al tiempo que agradeció al Gobernador de la Provincia Jorge Capitanich y al Ministerio de Salud por la constante preocupación y asistencia en temas relacionados con la salud.