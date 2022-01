Aumento de beca de ANSES: de cuánto es y a quiénes les corresponde

Se trata de un mínimo de $5.677 para la línea de becas Progresar Obligatorio, Superior y Trabajo.

ANSES recordó hoy el aumento que rige desde diciembre en las becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) para quienes deseen terminar sus estudios obligatorios o iniciar su formación profesional o su educación superior.

Tal como se indicó a través de Twitter, desde el 1 de diciembre de 2021, ”el monto mínimo de las becas es de $5.677, incluyendo el plus de conectividad”.

Este aumento del 29,9% alcanza a las líneas Progresar Obligatorio, Superior (para estudiantes terciarios y universitarios de 1er a 4to año) y Trabajo.

Las becas Progresar son un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico, y significa que cada joven recibirá $5.677 pesos mensuales en 12 cuotas: se cobra el 80% todos los meses y el 20% restante al finalizar el período.

Asimismo, el monto a pagar a los beneficiarios consistirá en una suma de dinero determinada, no contributiva y mensual, según establezca el Ministerio de Educación.

A mediados de diciembre se había oficializad la ampliación de las becas Progresar para jóvenes de entre 16 y 24 años, residentes en la Argentina, que quieran terminar sus estudios obligatorios o iniciar su formación profesional o su educación superior.

Para el caso de jóvenes que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior, la edad se extendió hasta los 30 años inclusive.

Quedan excluidos los jóvenes cuando la suma de sus ingresos y los de su grupo familiar sea superior a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, con independencia de la conformación del grupo familiar, “a excepción de que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478”, precisó la norma.

Para acceder al beneficio de finalización de educación obligatoria se deberá acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad, y ser argentino nativo, o por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años previos a la solicitud.

En tanto, para cursar educación superior o un curso de formación profesional se deberá también acreditar identidad, asistencia a una educación pública debidamente acreditada, y ser argentino nativo o por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco años previos a la solicitud para educación superior o a dos años para formación profesional.

Se trata de una política pedagógica que tiene el objetivo de mitigar las desigualdades educativas sociales y económicas potenciadas por la pandemia del Covid-19 y garantizar las condiciones de accesibilidad, permanencia, estímulo y egreso.