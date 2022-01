Martín Guzmán le contará detalles a los argentinos de la deuda insostenible con el FMI que dejó Mauricio Macri

Se reunirá con gobernadores, empresarios y sindicatos. Por primera vez se darán detalles de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el próximo miércoles con los gobernadores para dialogar sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto al préstamo de alrededor de US$ 44 mil millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

Según detalla Liliana Franco en ámbito, este miércoles, a las 17 horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, expondrá los detalles de la situación de las negociaciones y la hoja de ruta con el FMI.

El presidente de Alberto Fernández pidió que se amplie la convocatoria a empresarios y sindicatos. Asimismo, se decidió que la exposición será trasmitida por TV y redes sociales por lo que contará con la presencia de la prensa.

Se produce un giro en la actitud oficial ya que hasta el momento el titular del Palacio de Hacienda no dejó trascender mayores datos sobre las conversaciones que viene manteniendo tanto con los equipos técnicos como con las autoridades políticas del FMI.

La decisión de hacer públicos los detalles de las negociaciones, se tomó el viernes pasado en una reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el ministro Guzmán.

“Todos los sectores de la sociedad deben estar al tanto de la gravedad de la situación”, señaló a ámbito una alta fuente oficial. La deuda fue calificada como “insostenible” por el propio FMI.

“Para el presidente es importante que la gente sepa que, por la herencia que recibimos del gobierno de Macri, el país va a tener que seguir pagando por muchos años”, sostienen. Al respecto, recuerdan que “el Fondo no realiza quitas” y que “la decisión argentina es honrar sus compromisos y lo que más puede lograr el país es alargar los plazos”.

En este contexto, “la Argentina se verá obligada a pagar durante muchos años y es importante que se sepa qué implica esto para las empresas, para los trabajadores y en general para toda la sociedad” precisan en el entorno presidencial. Agregan que “forma parte la transparencia con que tomamos las decisiones”.