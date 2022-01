Calendario de pagos de enero 2022 Anses

Se conocieron las fechas de pago para las distintas asignaciones. Enterate qué día cobrás según tu número de DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo conducido por Fernanda Raverta, dio a conocer el calendario de pagos y montos del mes de enero de 2022 para jubilados y pensionados, Asignación Universal por hijo y asignación por embarazo, entre otros beneficios.

No solo se conocieron y completaron los pagos de la última semana de diciembre, sino que también ya están confirmados los días de cobro según el número de documento de los trabajadores.

Los subsidios que otorga la ANSES alcanzan a millones de beneficiarios y pueden chequearse a través de la web de la institución o bien desde la app Mi Anses.

Tarjeta Alimentar: cuándo se cobra en enero

Ya está confirmada la fecha de pago para los titulares de la Pensión no Contributiva (PnC) para madres de siete hijos o más:

• DNI terminados en 0 y 1: martes 4 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 5 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: jueves 6 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: viernes 7 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de enero

Jubilados y pensionados de ANSES: cronograma de pago en enero de 2022

Jubilados con haberes inferiores a $ 32.664

• DNI terminados en 0: martes 11 de enero

• DNI terminados en 1: miércoles 12 de enero

• DNI terminados en 2: jueves 13 de enero

• DNI terminados en 3: viernes 14 de enero

• DNI terminados en 4: lunes 17 de enero

• DNI terminados en 5: martes 18 de enero

• DNI terminados en 6: miércoles 19 de enero

• DNI terminados en 7: jueves 20 de enero

• DNI terminados en 8: viernes 21 de enero

• DNI terminados en 9: lunes 24 de enero

Jubilados con haberes superiores a $ 32.664

• DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo de ANSES: calendario de pagos de enero 2022

• DNI terminados en 0: 11 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 17 de enero

• DNI terminados en 5: 18 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7 : 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 24 de enero

Asignación por Embarazo de ANSES: cronograma de pago de enero

• DNI terminados en 0: 10 de enero

• DNI terminados en 1: 11 de enero

• DNI terminados en 2: 12 de enero

• DNI terminados en 3: 13 de enero

• DNI terminados en 4: 14 de enero

• DNI terminados en 5: 17 de enero

• DNI terminados en 6: 18 de enero

• DNI terminados en 7 : 19 de enero

• DNI terminados en 8: 20 de enero

• DNI terminados en 9: 21 de enero

Asignación por Prenatal y por Maternidad de ANSES: calendario de pago enero

• DNI terminados en 0 y 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de enero

• DNI terminados en 6 y 7 : 17 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 18 de enero

Pensiones no Contributivas de ANSES: cuándo se cobra en enero 2022

• DNI terminados en 0 y 1: 4 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 5 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 6 de enero

• DNI terminados en 6 y 7 : 7 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 10 de enero

Desempleo 1 de ANSES: cuándo cobro en enero de 2022

• DNI terminados en 0 y 1: 21 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

• DNI terminados en 6 y 7 : 26 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero

Desempleo 2 y 3 de ANSES: calendario de pago en enero de 2022

Los beneficiarios, independiente de la terminación de su DNI, cobrarán entre el 5 y el 10 de enero.

Asignaciones de pago único de ANSES: matrimonio, adopción y nacimiento

El beneficio se percibirá del 7 al 14 de enero y del 21 al 28 de enero, independientemente del número de DNI.