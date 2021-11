No dejaron ingresar L-Gante a un shopping de Resistencia

El cantante no cumplió con una de las normas básicas y tuvo que volverse a su hotel.

L-Gante vivió otro momento tenso, esta vez en Resistencia, Chaco, en el marco de una gira por por Chaco, Corrientes y Santa Fe. El cantante se acercó a un shopping pero al momento de ingresar el personal de seguridad no lo dejó entrar. El motivo fue porque no tenía un barbijo propio y ensayó uno con una camiseta que un fan le obsequió en la puerta.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira al diario El Litoral.

L-Gante, por su parte, posteó una foto con la camiseta tipo pañueño en su rostro y agregó: “Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”. Pero eso no fue todo. Esa misma noche quiso ponerse esa camineta para dar el show pero tampoco pudo hacerlo. Los organizadores le pidieron que evite Chaco For Ever por su rivalidad con Sarmiento.