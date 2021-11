Aberrante : Su propio padre mató y enterró debajo de un puente a un bebé desaparecido

Autoridades hallaron el cuerpo del pequeño Salvador Meza, asesinado por su propio padre en el Valle, Colombia.

Salvador Meza, un niño de un año, fue asesinado por su padre y arrojado debajo de un puente. El desgarrador caso ocurrió en Colombia y el asesino, identificado como Miguel Angel Meza Arteaga, fue detenido. El pequeño estaba desaparecido desde hace dos semanas, luego de una pelea conyugal entre el detenido y Jaqueline García, su mujer.

La triste historia de Salvador comenzó el sábado 23 de octubre cuando su madre decidió terminar definitivamente su relación con Miguel. El hombre, por venganza, se llevó al niño a pesar de que estaban separados de hecho hace más de un año.

Luego, Meza Arteaga se comunicó con la madre y empezó hacer una serie de llamadas amenazando con que ella no volvería ver a su hijo. Según lo informado por la revista Semana, Miguel empezó a extorsionarla exigiéndole fotos y videos íntimos.

“Le decía que le mandara fotos de ella si quería volver a ver al niño, que le mandara fotos, y desde ese día empezamos la búsqueda”, sostuvo Tania García, tía del niño.

En los primeros días de desaparición del pequeño, la madre acudió a las autoridades, pero allí le dijeron que no podían empezar un proceso de búsqueda porque el niño estaba con su padre, considerando que él no estaba desaparecido. Sin embargo, luego comenzó la búsqueda, que terminó de la peor manera.

La policía halló el cuerpo del niño debajo de un puente en zona rural de Palmira, Valle. Su propio padre, tras cometer el delito, se fugó hacia el departamento de Nariño donde fue interrogado y capturado.

El menor había sido reportado como desaparecido por su madre ante la Fiscalía desde el pasado 23 de octubre. Durante el proceso de investigación sobre la desaparición forzada del bebé, las autoridades lograron dar con el paradero de Miguel Ángel Meza, quien terminó por confesar que había asesinado a su hijo ese mismo día y lo había enterrado. Posteriormente entregó a las autoridades la ubicación del cuerpo del bebé.