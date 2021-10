Con la llegada de Meta ¿qué pasará con tu cuenta de Facebook?

Mark Zuckerberg anunció cambios en su compañía.

El cambio de marca se dio a nivel corporativo y empresarial pero no afectará el funcionamiento de ninguna de las redes sociales que tiene la compañía. En otras palabras: tu cuenta de Facebook no se va a convertir en una cuenta de Meta.

La compañía que dirige la red social Facebook se llamará Meta, pero Facebook seguirá siendo Facebook, así como Instagram, WhatsApp, Oculus y otros permanecerán sin cambios. El nuevo nombre no cambia nada los servicios principales de ninguno de ellos. De hecho, se sumará uno más, el metaverso.

El concepto “meta puede significar más allá, y encierra nuestro compromiso con la construcción de tecnologías sociales que nos lleven más allá de lo que hoy es posible, a través de la conexión digital”, explicó Mark Zuckerberg este jueves.

“Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá, cuando vayamos más allá de lo que hoy es posible, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia física, y hacia un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí, crear nuevas oportunidades y vivir nuevas experiencias”, afirmó Zuckerberg.

Para el creador de Facebook, “el metaverso será social, un espacio virtual 3D donde podrás compartir experiencias envolventes con otras personas -inclusive cuando no sea posible estar juntos físicamente-, y realizar actividades juntos que no serían posibles en el mundo real”.