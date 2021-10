Boca recibe al “Lobo”, con la cabeza en la Copa Argentina

El equipo dirigido por Sebastián Battaglia y los “Triperos” juegan desde las 20.15 en el duelo que cierra la jornada de sábado de la fecha 19 del torneo de Primera División.

Boca Juniors recibe este sábado a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 19na. fecha de la Liga Profesional de Fùtbol (LPF), en busca de un triunfo que tranquilice las aguas “xeneizes” en una campaña que lo tiene lejos del puntero River, y con la cabeza en la Copa Argentina para poder clasificar a la Copa Libertadores.

El partido se jugará en La Bombonera desde las 20.15, con arbitraje de Ariel Penel y TV a cargo de Fox Sports.

Golpeado tras la derrota por 2-0 ante Vélez el domingo pasado de visitante, el equipo que dirige Sebastián Battaglia comeinza a arrastrar la deuda de no responder en las “paradas bravas”, como fue la derrota ante River en el Monumental (2-1) y en la fecha pasada ante un buen conjunto como el del barrio porteño de Liniers.

Por eso todos piensan en el cruce del 3 de noviembre ante Argentinos Juniors en Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina, algo que el “mundo Boca” observa con expectativa y también preocupación, porque el acceso a la Libertadores 2022 no parece tan sencillo, toda vez que en la otra llave están Godoy Cruz y Talleres de Córdoba.

En ese contexto, Boca necesita de un triunfo ante el “Lobo” como para volver a prenderse entre los que suman puntos en la tabla general para poder llegar de manera directa al principal torneo continental, en donde suma 52 unidades, una menos que Talleres (que por ahora clasifica y deja afuera al “xeneize”) y dos puntos más que Lanús.

Con algunos lesionados en el horizonte y el crucial choque ante el “Bicho”, el DT boquense hará algunos cambios y buscará también mejorar el funcionamiento de su equipo, algo que hasta ahora no ha conseguido de forma continuada.

Los cambios en el primer equipo boquense serán la vuelta de Luis Advíncula por Marcelo Weingandt (quien se operara de la luxación de su hombro derecho), Carlos Zambrano por Marcos Rojo (contractura en el gemelo), Esteban Rolón por Jorman Campuzano (desgarrado), Cristian Medina por Juan Ramírez (molestia en un tobillo), Edwin Cardona por Rodrigo Montes (táctico) y Norberto Briasco por Cristian Pavón (será preservado para el partido de la Copa Argentina).

En cuanto al marcador de punta Agustín Sández, quien acusó algo de fiebre y anginas en la semana, dio negativo por coronavirus en el hisopado rápido que le hicieron. Si mejora, podría estar ante el “tripero” en lugar del colombiano Frank Fabra, quién así también se lo “guardaría” para el partido ante Argentinos Juniors.

Los convocados en Boca, además de los posibles titulares, son Javier García, Lisandro López, Agustín Sández, Eros Mancuso, Alan Varela, Diego “Pulpo” González, Aaron Molinas, Cristian Pavón y Exequiel Zeballos.

Por el lado de Gimnasia, el DT Néstor “Pipo” Gorosito mantendría entre los titulares Lucas Licht, ya que Matías Melluso continúa en recuperación y no estaría en condiciones de reaparecer.

El entrenador quedó conforme con el trabajo que hizo el equipo en el empate 2-2, de local, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.