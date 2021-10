Provincial Pre-Federal de Básquet: toda la tercera y cuarta fecha

El duelo de líderes que protagonizarán Hindú frente a Acción en el Grupo “A”, en Resistencia; y Social con Sarmiento por el Grupo “B”, en Las Breñas, se destaca en la programación de la tercera fecha del Campeonato Provincial y Pre-Federal de Básquet 2021 que se disputará este viernes. La jornada tendrá sus desquites el próximo domingo con el desarrollo de la cuarta fecha. La atención también estará centrada en algunos históricos que no han podido ganar en el arranque, como Comercio y Cultural de Santa Sylvina, Alvear de Villa Ángela y Española de Charata.

Luego de la etapa regular, que incluye los partidos por emparejamientos durante tres fines de semana, clasificarán los dos mejores de cada grupo para otras dos zonas en la segunda fase; y tras ello accederán los mejores clasificados al Top 4 final, cuya sede se definirá por licitación. Otro dato a tener en cuenta es que, como ya ocurriera en la primera fecha, Asociación Española de Charata realizará cambio de localía en común acuerdo con su rival, en aquella oportunidad con Don Bosco y ahora con Regatas Resistencia. VIERNES 29:

Grupo “A”

21,30: Hindú (Resistencia) vs. Acción (Sáenz Peña)

Jueces: Iván Huck e Iván Adamczuk

Comisionado técnico: Hugo Bonnet

21,30: Alvear (Villa Ángela) vs. Hércules (Charata)

Jueces: Juan González y Fabricio Ranea

Comisionado técnico: Alfredo Núñez

Grupo “B”

21,30: Maracaibo (Sáenz Peña) vs. Cultural (Santa Sylvina)

Jueces: Enzo Zamprogno y Daiana Sosa

Comisionado técnico: Mariana Santillán

22,00: Social (Las Breñas) vs. Sarmiento (Resistencia)

Jueces: Franco Di Giulio y Mariela Galarza

Comisionado técnico: Carolina Ferrer

Grupo “C”

21,30: Comercio (Santa Sylvina) vs. Juventud (Resistencia)

Jueces: Lucas Tévez y Franco Matto

Comisionado técnico: Gonzalo Durant

22,00: Italiana (Charata) vs. Sp. Argentino (Hso. Campo)

Jueces: Julio Vázquez y Sebastián Quiroga

Comisionado técnico: Jorge Wachnovsky

Grupo “D”

21,30: Española (Charata) vs. Regatas (Resistencia)

Jueces: Lucas Sotelo y Gonzalo Castro

Comisionado técnico: Guillermo Duarte

21,30: Don Bosco (Resistencia) vs. Progresista (Villa Ángela)

Jueces: Raúl Sabbadini y Carlos Gómez

Comisionado técnico: Alberto Coronel

PROGRAMA Y AUTORIDADES DE LA CUARTA FECHA

-DOMINGO 31:

Grupo “A”

21,00: Acción (Sáenz Peña) vs. Hindú (Resistencia)

Jueces: Franco Di Giulio y Gonzalo Castro

Comisionada técnica: Jorge Wachnovsky

21,30: Hércules (Charata) vs. Alvear (Villa Ángela)

Jueces: Nicolás Zapata y Cristian Pogonza

Comisionado técnico: Mariana Santillán

Grupo “B”

21,30: Cultural (Santa Sylvina) vs. Maracaibo (Sáenz Peña)

Jueces: Iván Huck y Carina Castillo

Comisionado técnico: Gonzalo Durant

21,30: Sarmiento (Resistencia) vs. Social (Las Breñas)

Jueces: Julio Vázquez y Nadia Sosa

Comisionado técnico: Carolina Ferrer

Grupo “C”

21,00: Juventud (Resistencia) vs. Comercio (Santa Sylvina)

Jueces: Lucas Sotelo y Sebastián Quiroga

Comisionado técnico: Hugo Bonnet

21,30: Sp. Argentino (Hso. Campo) vs. Italiana (Charata)

Jueces: Diego Acuña y Fabricio Ranea

Comisionado técnico: Alfredo Núñez

Grupo “D”

20,30: Regatas (Resistencia) vs. Española (Charata)

Jueces: Juan González y Enzo Zamprogno

Comisionado técnico: Carlos Coronel

21,30: Progresista (Villa Ángela) vs. Don Bosco (Resistencia)

Jueces: Lucas Tévez y Mauricio Fabro

Comisionado técnico: Enrique Oliva

Fuente: Prensa Federación Chaqueña de Básquetbol