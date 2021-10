Preinscriben on line a ingresantes a instituciones escolares

Se realizará del 1 al 15 de noviembre, de manera virtual a través del Sistema Integral de Educación (SIE). Se busca agilizar el trámite de inscripción y contar con información educativa integrada, real, sistematizada y actualizada acerca de estudiantes de los niveles obligatorios y sus modalidades.

El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Nº 746/2021, determinó que el período de pre-inscripción para el ingreso a los niveles Inicial, Primario y Secundario de todas las unidades educativas públicas de gestión estatal, social y comunitaria -de las modalidades común y técnica-, se realizará del 1 al 15 de noviembre de 2021, y de ahora en adelante cada año, de manera virtual a través del Sistema Integral de Educación (SIE) de la provincia. De esta manera, se busca agilizar el trámite de inscripción y contar con información educativa integrada, real, sistematizada y actualizada acerca de las y los estudiantes de los niveles obligatorios y sus modalidades.

De acuerdo a la resolución, los y las estudiantes podrán inscribirse en hasta dos establecimientos, en orden de preferencia (1 y 2), a fin de posibilitar un ingreso seguro. Las instituciones deberán informar de manera fehaciente y masiva los procedimientos a seguir para garantizar el acceso a todas las familias interesadas en la inscripción. Asimismo, la Resolución 746/2021 establece que, con carácter de excepción y ante posibles dificultades de conectividad, los tutores podrán optar por realizar la pre-inscripción de manera presencial y una sola vez, en cualquiera de las escuelas seleccionadas, mediante un formulario específico, durante los primeros 15 días hábiles del mes de noviembre.

La institución educativa tendrá, en este caso, la responsabilidad de cargar los datos del estudiante al SIE, registrando de manera fehaciente las instituciones de preferencia que los tutores hayan consignado. Como ya es sabido, la inscripción o ratificación definitiva de las vacantes se realiza atendiendo a un orden de prioridades. Tendrán siempre prioridad para inscribirse a una determinada unidad educativa los hijos e hijas del personal docente y de servicio de la misma, hijos/as de tutores para aquellos casos en los cuales la creación del establecimiento haya tenido como objetivo atender a un sector específico, estudiantes con hermanos/as en el establecimiento escolar, estudiantes con domicilio en el radio escolar (1000 metros), y, finalmente, estudiantes cuyos padres tengan domicilio laboral certificado comprendido en el radio escolar (los domicilios deberán acreditarse mediante documentación fehaciente).

Si una vez confirmadas las preinscripciones, según orden de preferencia y prioridades, quedara un número de aspirantes en el mismo nivel de preferencia y prioridad que excediera el número de vacantes disponibles, la institución procederá a realizar un sorteo de dichas vacantes entre los aspirantes mencionados. Aquellos estudiantes que realizaron la pre-inscripción, pero no obtuvieron vacante en las instituciones consignadas como preferencia 1 o 2, podrán reinscribirse de manera online o en forma presencial en otras instituciones con vacantes disponibles, una vez expuestas las listas finales (se expondrán también en el SIE, luego del 15 de diciembre); sus tutores/as o responsables parentales serán quienes realicen el trámite de elección de nueva institución.

Este período de pre-inscripción no implica matriculación definitiva. Entre el 23 y el 29 de noviembre se confirmarán las pre-inscripciones correspondientes al orden de preferencia 1 (primera opción institucional en el formulario de Pre-Inscripción); y entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre se confirmarán las pre-inscripciones correspondientes al orden de preferencia 2 (segunda opción) . En dichas semanas, la institución educativa se comunicará con los padres y madres, una vez que haya efectuado revisión de la documentación y constatación de la veracidad de los datos consignados en los formularios de pre-inscripción, para la ratificación de la asignación de las vacantes.

Del 1 al 15 de diciembre se completará el proceso de inscripción, de manera presencial. Los tutores o responsables parentales deberán presentar la documentación confirmatoria de lo consignado en el formulario de pre-inscripción ante la unidad educativa, acompañada del formulario de inscripción. La documentación que deberán presentar es la siguiente: fotocopia del DNI del estudiante (más CUIL si no está detallado en DNI), constancia de finalización del nivel primario, en el caso de ingresantes al nivel secundario; y constancia de CUIL de tutores. En los casos que sea necesario certificar domicilio real o laboral dentro del radio escolar, se deberá adjuntar documentación que lo acredite. La autoridad escolar podrá requerir documentación respaldatoria complementaria ante la identificación de posibles inconsistencias.

En los primeros 5 días hábiles luego de la primera obligación concurrente de presentación del personal docente y administrativo de las instituciones (febrero de cada año), se confirmarán las vacantes, y la institución informará a los tutores los términos para la presentación de la documentación complementaria: certificado de aptitud física, certificado de buena salud, certificado bucodental y carnet de vacuna.

Escuelas de gestión privada, de Educación Especial y Adultos

La Resolución Nº 746/2021 alcanza a todas las unidades educativas públicas de gestión estatal, social y comunitaria. Las instituciones educativas de gestión privada regularán los procedimientos y plazos para la pre-inscripción, inscripción y matriculación de los/as estudiantes en acuerdo a las disposiciones emanadas de la Dirección Provincial de Educación Pública de Gestión Privada, debiendo cargar la información de la matrícula confirmada al SIE, hasta el 15 de diciembre, conforme Resolución N° 2985/21.

Por otra parte, las unidades educativas de las modalidades no incluidas en esta primera etapa en el Módulo de Pre-Inscripciones de SIE, como son los casos de las escuelas de Educación Especial y de Educación para Jóvenes y Adultos, realizarán las preinscripciones en los mismos plazos establecidos en la Resolución 746/2021 de manera presencial, respetando el mismo orden de prioridades, conforme Resolución N° 2985/21.

