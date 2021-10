El Reino Unido reconocerá el certificado de vacunación contra el coronavirus de Argentina

Las vacunas que serán reconocidas por las autoridades británicas son Oxford/AstraZeneca (incluyendo sus diversas presentaciones, como Covishield), Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen.

El Reino Unido informó este jueves que a partir del lunes próximo, las personas que hayan recibido en la Argentina el esquema completo de inmunización contra el coronavirus con las vacunas reconocidas por su gobierno, podrán entrar en su territorio sin obligación de guardar cuarentena.

“A partir del lunes 1 de noviembre, las personas que hayan sido vacunadas en la Argentina con el esquema completo de alguna de las vacunas reconocidas por el gobierno británico -y cumplan el resto de los requisitos- podrán ingresar en el Reino Unido sin necesidad de hacer cuarentena”, dice un comunicado divulgado esta tarde por la embajada británica en Buenos Aires.

El texto agrega que “actualmente, las vacunas reconocidas son Oxford/AstraZeneca (incluyendo sus diversas presentaciones, como Covishield), Pfizer/BioNTech, Moderna y Janssen”.

De ese modo, aquellos que viajen al Reino Unido y hayan completado su esquema de vacunación en la Argentina con alguno de esos fármacos al menos 14 días antes de su arribo, podrán ingresar bajo ciertas condiciones, pero no el de hacer cuarentena.

Los requisitos que se mantienen vigentes son los de “reservar y pagar un test de COVID-19 a ser tomado dentro de los dos días contados desde el arribo” y “completar un formulario de localización de pasajeros, que deberá ser llenado en las 48 horas previas al arribo”, precisó la nota.

Los mismos requisitos, “sin necesidad de cuarentena”, rigen también para las personas menores de 18 años residentes en la Argentina “aunque no estén vacunadas”, señaló el texto.

En cambio, para aquellos que “no cuenten con certificado de vacunación o que hayan sido vacunados con vacunas que todavía no hayan sido aprobadas por el Reino Unido” siguen teniendo vigencia obligaciones más estrictas.

Esos pasajeros deberán realizarse una prueba de COVID-19 en los tres días previos al viaje, reservar y pagar pruebas PCR a ser tomadas entre los dos y los ocho días posteriores a su arribo, completar el formulario de localización 48 horas antes del viaje y guardar cuarentena de 10 días en el lugar donde vaya a alojarse, detalló el comunicado.

Estas medidas están contenidas en una resolución del Departamento de Transporte que agregó a 30 países -entre ellos, la Argentina- a su lista de reconocimiento de certificados de vacunación y resolvió eliminar la “lista roja” de países de procedencia de turistas, de la que la Argentina había sido quitada el 11 de este mes.

Fuente: Télam.