PSG: Messi no fue a entrenar y se desconocen los motivos de su ausencia

De cara al encuentro frente a Lille, el delantero no participó de la práctica del equipo. Tampoco estuvo Kylian Mbappé.

Los jugadores del PSG entrenaron este jueves para lo que será el partido frente Lille por la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, causó alerta la ausencia de Lionel Messi. Si bien se sabe que “La Pulga” no presenta inconvenientes físicos, desde el club no se explicó el motivo y generó una gran incertidumbre sobre su presente.

En principio, el futbolista argentino no tenía problemas físicos de los que preocuparse, pero lo concreto es que hoy no estuvo en el césped en el Camp des Loges. Situación diferente a la ocurrida con Kylian Mbappé, quién tampoco estuvo en el entrenamiento debido a que sufre una infección otorrinolaringológica.

En ell encuentro ante el Lille no estarán presentes Achraf Hakimi y Marco Verratti dado que están sancionados. Otros de los jugadores ausentes será Leandro Paredes quién continúa en plena recuperación debido a una lesión en el muslo, mientras que Sergio Ramos tampoco estuvo en los entrenamientos por problemas físicos que le impidieron hacer su debut.

Si bien el club no anunció el motivo que provocó la ausencia de

Messi al entrenamiento, trascendió que Mauricio Pochettino dará una conferencia de prensa donde revelará si el jugador estará o no en el partido a disputarse este viernes.