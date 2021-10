Cómo acceder al crédito Casa Propia

El préstamo tiene fijado un monto y un plazo de devolución a partir de finalizada la construcción. Los requisitos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat comandado por Jorge Ferraresi, informó que continúa abierta la línea de Créditos Hipotecarios Casa Propia para construcción, con el objetivo de que más familias argentinas lleguen a su vivienda.

• El crédito tiene fijado un monto máximo de hasta 4,3 millones de pesos, y 4,9 millones para región sur, con un plazo de devolución de hasta 30 años que comienza a pagarse una vez finalizada la construcción.

Dentro de las características favorables de este crédito hipotecario es que tiene Tasa cero, que brinda mayor estabilidad y donde el crecimiento del salario acompaña el sueño de la Casa Propia. La inscripción se realiza desde la página web oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat: www.argentina.gob.ar/habitat

REQUISITOS PARA LA LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN CASA PROPIA

• Ser argentino natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

• Contar con DNI vigente.

• Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $175.000.

• Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

• No ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

• No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

• No encontrarse inhibido.

• Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad laboral, tanto en el caso de los empleados como de los trabajadores independientes.

• No se admitirán aquellos terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, cuya tasación supere los $3,5 millones, o que no sean de titularidad de los solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que provenga de un organismo público.

• Solo será posible construir los modelos de viviendas del programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

• La construcción deberá destinada a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 metros cuadrados de superficie.