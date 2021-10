Asignaciones familiares de la Anses: quiénes cobran y de cuánto es el plus que se paga este lunes 25 de octubre

El monto del bono será de acuerdo al ingreso del grupo familiar. La Anses lo paga este lunes para ingresos que no superen los $115.000.

En noviembre habrá un nuevo complemento.

Tras la oficialización del decreto que estableció un plus mensual a las asignaciones familiares, que incluye tanto a empleados en relación de dependencia, monotributistas de las categorías más bajas y a beneficiarios de la prestación por desempleo, con ingresos que no superen los $115.062.

La Anses pagará este lunes esa suma no remunerativa que varía entre $3415 y $5063, de acuerdo con la categoría de ingresos que tenga el beneficiario. El plus se efectivizará en la cuenta bancaria que en la que habitualmente el organismo previsional deposita, mes a mes, los montos correspondientes a la asignación familiar por hijo del SUAF.

El organismo que conduce Fernanda Raverta reforzó que el complemento al salario familiar será permanente y llegará a más 2,1 millones de trabajadores que verán este mes duplicado el monto que reciben de manera mensual por hijo.

DE CUÁNTO SERÁ EL PLUS DE LA ANSES PARA ASIGNACIONES FAMILIARES EN OCTUBRE 2021

En octubre, las personas “cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del primer rango de ingresos o que tributen en las categorías A, B o C del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)” recibirán como bono “una suma no remunerativa equivalente a $5063″.

En tanto, las personas “cuyo ingreso del grupo familiar se encuentre dentro del segundo rango de ingresos o que tributen en la categoría D del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)” percibirán en este mes “una suma no remunerativa equivalente $3415″.

DE CUÁNTO SERÁ EL PLUS DE LA ANSES PARA ASIGNACIONES FAMILIARES EN NOVIEMBRE 2021

El decreto establece un incremento del bono para noviembre. Los que se encuentren dentro del primer rango de ingreso recibirán una suma “equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 10.126 incluido el valor general de la Asignación por Hijo”.

En tanto, para quienes se encuentran dentro del segundo rango de ingresos el monto a percibir en “será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $ 6830, incluido el valor general de la Asignación por Hijo”.

QUÉ DICE EL DECRETO DEL PLUS A LAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE LA ANSES

En los considerandos, el Gobierno apunta a los efectos de la pandemia y “a la situación socioeconómica heredada hacia fines de 2019″ tras la presidencia de Mauricio Macri.

“Luego de más de 18 meses de pandemia y con salarios aún muy por debajo de aquellos exhibidos hacia fines del año 2015, se sigue requiriendo de políticas públicas proactivas que permitan mejorar de manera sustancial e inmediata los ingresos de la población más afectada por la situación socioeconómica heredada hacia fines del año 2019 y luego agravada por la pandemia”, se argumentó.

El decreto insiste en la “crítica situación social producto de las políticas adoptadas por la anterior Gestión de Gobierno, período durante el cual la economía cayó en tres de los cuatro años comprendidos entre los años 2016 y 2019, acumulando una contracción del Producto Bruto Interno del 3,9 % y del 7,3 % al medirlo en términos per cápita, generando así un proceso de empobrecimiento generalizado de la población, que llegó a alcanzar al 35,5 % de los argentinos y las argentinas en el segundo semestre del año 2019″.

También recalca que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 se perdieron 226.000 puestos de trabajo y que el Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó un 23,5 % en términos reales. Según la norma, la caída medida en dólares “fue aún más profunda, como consecuencia de las reiteradas y bruscas devaluaciones”.