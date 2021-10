Perdío el control de su auto y chocó contra un árbol

Ocurrió esta mañana .

Una empleada judicial de 34 años volcó con su Jeep Sport este jueves minutos antes de las 6:30 horas, en el Centro de la ciudad Termal. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero el automóvil registró daños materiales.

De acuerdo con el informe policial del hecho, este mismo tuvo lugar por la calle 6 entre 15 y 17. La mujer habría perdido el control del vehículo, tras lo cual colisionó contra un árbol. El automóvil dio al menos una vuelta y quedó sobre su lateral, según se puede observar en el video.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Sáenz Peña. La mujer, en tanto, manifestó no presentar lesiones, no deseando asistencia médica. Solo presentaba un cuadro de nerviosismo por lo sucedido. Además, si bien el auto terminó con daños materiales, no hubo terceros afectados. Trabajadores de la Dirección Tránsito Municipal colaboran en el lugar hasta liberar calzada.