El debate de los principales cuatro candidatos a diputados provinciales

En Villa Ángela, candidatas y candidatos a la Legislatura provincial debatieron, ofreciendo propuestas en tres ejes temáticos: desarrollo económico, desarrollo urbano, y seguridad y justicia.

Leandro Zdero, por Chaco Cambia + Juntos por el Cambio; Rodrigo Ocampo, por el Frente de Todos -en reemplazo de Mariela Quirós-; Darío Bacileff Ivanoff, por el Frente Integrador; y Samanta Salas por el Partido Obrero protagonizaron esta noche, desde el Hotel Platinum de Villa Ángela, el debate preelectoral entre los principales candidatos a diputados provinciales en Chaco, con transmisión a través de canal N9 Federal. Los tres ejes temáticos sobre los que expusieron propuestas e intercambiaron miradas fueron: desarrollo económico, desarrollo urbano, y seguridad y justicia.

La transmisión especial, llevada a cabo en conjunto con la Justicia Electoral del Chaco, comenzó a las 20 con un “Previa”, donde los candidatos fueron presentados y adelantaron algunos conceptos, bajo la conducción de los periodistas Nataly Sepúlveda y Guillermo Arrieta. Luego, los periodistas Marcelo Rubiolo y Johana Zabala fueron quienes condujeron el gran debate, moderado por Jorge Morello.

Luego de la presentación de los tres candidatos y la candidata a través de videos, incluyendo una breve reseña sobre sus trayectorias profesionales y políticas, comenzó la exposición de las propuestas, que repasamos de la siguiente manera:

DESARROLLO ECONÓMICO

Respecto al punto desarrollo económico, producción, industria y ambiente, el candidato del Frente de Todos Chaco, Rodrigo Ocampo mencionó las herramientas generadas desde la Nación y la provincia en tiempos de pandemia como el IFE, créditos del Nuevo Banco del Chaco SA o la Tarjeta Tuya, entre otras: “Es una etapa que obliga a tomar decisiones y es por eso que pusimos en marcha el plan Chaco Reactiva, el más ambicioso de la historia en materia de infraestructura con 50 mil millones d pesos que incluyen a los 69 municipios.. Son 10 mil cascos amarillos que hoy circulan por la provincia y que nos permiten ir recuperando los empleos perdidos durante el macrismo y en pandemia”, mencionó el candidato de 33 años.

A su vez, ratificó la visión de la coalición gobernante: “La visión que tenemos es potenciar el empleo en el sector privado, potenciar el consumo y mejorar el salario. Es una nueva visión que planteamos y es apoyarnos en la economía real y la economía productiva; romper la lógica de la economía macrista basada en la especulación dejando fuera a trabajadores, jubilados y pensionados”. “A tiempos de la pandemia, le sucedemos con tiempo de recuperación económica para seguir poniendo al Chaco de pie”, destacó.

A su vez, se interrogó: “¿Qué hizo Zdero, Polini, Carim Peche y Aida Ayala en tiempos de Macri con la economía chaqueña y argentina?; ¿en qué contribuyeron? En nada y así no fue”, se respondió. Y agregó: “No convalidamos esa toma desmedida de duda que se ha tomado en el país y afectó al Chaco. Esa deuda es la muestra de la irresponsabilidad: son unos irresponsables. Hoy para nosotros significa trabajar para juntar peso por peso y poder pagar esa deuda”.

Por su parte, el candidato de Chaco Cambia + Juntos por el Cambio, Leandro Zdero dejó sus propuestas sobre el punto desarrollo económico, producción, industria y ambiente: “La única fábrica que crece acá es la de pobres. El 70% de los chaqueños está por debajo de la línea de pobreza. Queremos estar al lado del que produce, trabaja y genera empleo. Este gobierno declaró al campo como su enemigo. Queremos una alianza con el campo, acompañándolo con una reactivación”, sentenció. Y dijo: “Esta provincia no tiene planificación. En 15 años cambiaron cinco planes estratégicos. Pensamos que iban a entender el mensaje de la gente del 12 de septiembre y este modelo solamente ofrece preventas. Este gobierno fue el responsable del asesinato del monte chaqueño porque en esta provincia no hay controles”.

A su turno, el candidato Darío Bacileff Ivanoff aseguró que “no hay desarrollo económico en una provincia donde se mal administran los recursos del Estado”. “Mensualmente vemos en notas de prensa al gobernador diciendo que hay superávit fiscal, que sobran los recursos. Pero vemos que esos recursos no se vuelcan en nuestros trabajadores, y que, muy por el contrario, no se vuelcan en nuestros productores y empresarios. Hoy la pata estatal sigue aprisionando la cabeza de quienes aportan y contribuyen a la creación de empleo genuino”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Hoy tendríamos que estar discutiendo incentivos fiscales, promociones industriales, subsidios y créditos para que se radiquen industrias y se generen empleos. Muy por el contrario, esa mala administración que apuesta al clientelismo. Más de la mitad de los recursos de los argentinos y de los chaqueños se va en planes sociales y a subsidiar la pobreza. No decimos que no se ayude al que menos tiene, muy por el contrario, pero esa ayuda no sólo debe detenerse ahí sino apostar a más educación, a generación de empleo y oficios, a la posibilidad de darle más seguridad jurídica, financiera y económica a inversores”. “Esos temas debemos estar discutiendo, pero esa mala administración hace que la mitad del presupuesto provincial se vaya en clientelismo político. Contra eso tenemos que luchar”.

Samanta Salas –que llevó un lazo negro visibilizando el último femicidio ocurrido en la provincia-, al exponer el primer tema sobre desarrollo económico, indicó: “Me encantaría vivir en la provincia de los mejores salarios donde vive Rodrigo Ocampo. Vivo en el Chaco, soy docente y para nada tenemos mejores salarios”.

“Tenemos un sistema productivo que está basado en el desmonte, en la siembra de soja y en los agrotóxicos. Este sistema es defendido por radicales y peronistas hace más de 30 años. A eso se debe la destrucción ambiental. Este sistema productivo es altamente contaminante. Sufrimos las consecuencias en niños con cáncer, con malformaciones de nacimiento, y lo vemos en los abortos espontáneos. Quizás aquí se quiere ignorar que esto es causa de la riega de agrotóxicos. Las comunidades originarias son las primeras afectadas”

“Evidentemente tenemos un sistema productivo que ha fracasado, no podemos privilegiar arrasar con los montes del Chaco y de la Argentina como un modo supuestamente viable de producción, aunque no trajo empleo la soja ni tampoco las granjas porcinas como dice Capitanich. Después vamos a ver las consecuencias con grandes períodos de sequias e inundaciones, y vamos a continuar con la pobreza”.

“Con el Partido Obrero presentamos un proyecto para el pase a planta, para tener un salario igual al valor de la canasta familiar. Y también para frenar los desmontes, que sería bueno que se vote (en la legislatura)”, cerró.

DESARROLLO HUMANO

En el ítem desarrollo humano, Ocampo propuso “poner en valor el esfuerzo”. “Vamos a convertir planes sociales en trabajo. Hay que reconvertir el mercado laboral de cara a la etapa que se viene. Tenemos en claro que el empleo es la única salida, fundamentalmente para nuestros jóvenes. Vamos a seguir apostando a la construcción del sueño de la casa propia”, ponderó. Y se interrogó nuevamente: “Le preguntó a los chaqueños: ¿pueden hablar de desarrollo humano los que prometieron pobreza cero en la Argentina? Son unos insensibles y unos irrespetuosos cuando hablan de la pandemia. Fueron los mismos que desjerarquizaron el Ministerio de Salud, los mismos que prometieron tantas cosas como que los jóvenes iban a tener las mismas oportunidades hasta 2015 y después cortaron varios programas como Igualdad o Progresar”. “Tenemos en claro que hay mucho por hacer, pero tenemos que hablar con la verdad y somos un gobierno que vamos a reconocer los derechos de todas y de todos”, concluyo al respecto.

A su turno, Zdero dejó sus impresiones sobre desarrollo humano:

“Sin escuelas y sin políticas que incentiven el trabajo, la inclusión, la salud, la diversidad y los servicios de calidad, no hay desarrollo humano psible en la provincia”, dijo. Y agregó: “Tenemos una deuda con la vida humana, con la discapacidad, con ciudades que no son accesibles. Tenemos una deuda para incluir y tenemos una deuda con los jóvenes que no tiene oportunidades. Y tenemos una deuda con la vida: el Chaco está en el tercer puesto de femicidios en el país. Si esto no nos hace sentir o no nos compromete, ¿qué tipo de sociedad tenemos?”.

“Si el Estado no funciona ni los servicios públicos, no podemos hablar de desarrollo humano”, dijo a su turno Bacileff Ivanoff, quien planteó que “la salud pública se encuentra en una situación muy preocupante, como decía Leandro (Zdero)”, colocando como ejemplo que “se enyesó la pierna de una persona con un cartón, hay cientos de puestos sanitarios cerrados en zonas rurales, que no tienen insumos ni medicamentos”. “En el sudoeste, todos nos dicen que, si tenés fiebre te derivan a Sáenz Peña”, agregó.

El candidato del Frente Integrador sostuvo que “en educación no se cumple con los días de clase ni con el mérito y la carrera docente”. “Una de las grandes críticas que hacemos al actual gobierno: por un lado, tiene capacidad de gestión y de traer obra pública a la provincia, pero, por otro lado, se olvidó de trabajar con la gente, le falta humanizar la política, le falta preocuparse y garantizar que funciones como corresponda una repartición pública”. En ese orden, acotó: “Planteamos que la inversión de nuestros impuestos vaya en la posibilidad de facilitar el desenvolvimiento de los servicios, para que el Estado esté presente y le haga a cada uno de los chaqueños la vida más fácil”.

Al iniciar su intervención en el tema desarrollo humano, la candidata del Partido Obrero denunció que en Puerto Tirol un docente que se manifestaba durante una actividad oficial “fue apresado por la policía de Capitanich”. “Reclamo su urgente liberación porque sólo estaban reclamando un salario igual a la canasta familiar”, resaltó, y planteó además que el gobierno “pague la deuda de la cláusula gatillo que deben desde 2020”.

En el desarrollo de sus propuestas, Samanta Salas aseguró que “de los femicidios, travesticidios y de la violencia de género, el Estado es enteramente responsable”. “Se han creado ministerios de género y secretarias de género que no han servido más que para seguir la precarización laboral”, señaló.

Advirtió que “el 70% de la población más pobre del Chaco lo componen mujeres. El gobierno de Capitanich, los gobiernos anteriores y las fuerzas políticas del macrismo, no hicieron nada, sólo continuaron la precarización, los femicidios y la violencia de género”.

En torno a las propuestas, planteó la creación de “un consejo autónomo de la mujer, con representantes electas por mujeres y por las diversidades, con capacidad de revocar a los jueces de sus funciones, y también para llevar la contención con centros de asistencia a las víctimas de violencia cada 10 mil habitantes. Por supuesto, también estamos a favor de la separación de la iglesia y del Estado, y de la efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral”.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

En el bloque final de seguridad y justicia, la candidata del Partido Obrero dijo que “los partidos que acompañan este debate co-gobernaron la provincia en los últimos 40 años y, por lo tanto, son autores de los hechos corrupción”. “Tenemos al 60% de la población bajo la línea de pobreza. Quiere decir que hay niños y niñas que esta noche irán a dormir sin comer. Tenemos un régimen de hambre e impunidad que está garantizado desde el Estado. Y así quedó garantizado en la causa ‘No me olvides’, donde los amigos de Capitanich regenteaban redes de trata de personas, prostituyendo a becadas de Desarrollo Social”, dijo Samanta Salas.

Luego, volvió a plantear la necesidad de equivalencia entre el salario y la canasta básica. Y siguió: “Tenemos acá al ex presidente de la Legislatura, Bacileff Ivanoff, que lo único que quiere es repartir garrote para continuar con el ajuste, como lo hizo su padre cuando acompañó las dos gestiones del actual gobernador Capitanich. A los primeros que reprimieron cuando reclamaban por salarios fueron a los docentes, a estatales y a precarizados. Vienen con una propuesta que ya practicaron. En eso se basan sus experiencias y debemos darle fin a todo este sistema de ajuste que solamente nos trajo pobreza, corrupción y destrucción a toda la clase trabajadora”.

Zdero, en tanto, dijo: “Creemos que hay que cuidar y estar al lado de la víctima. La fuerza tiene pésimo salario y hace dos años no hay ingreso a la policía. Hay que ir por las bandas narcos y hacer foco en la prevención”. “Hay que frenar la droga y también los piquetes: esto se terina poniendo orden, con una decisión política. En esta provincia hace falta orden, porque sobra inmoralidad”, cerró.

Ocampo se refirió al 63% de aumento en los salarios a las fuerzas de seguridad: “Hemos demostrado que había que priorizar el rol de la seguridad en esta etapa. Seguimos invirtiendo en más equipamiento. Hoy tenemos 1459 patrulleros y hay que seguir invirtiendo en equipamiento con mayor participación ciudadana”, dijo. “Cuando hablamos de calidad institucional sería bueno trabajar sobre la reforma constitucional en el Chaco. Sería más fácil si tenemos legisladores que fueran a trabajar: Leandro Zdero no va a trabajar, como tanto otros legisladores y cuesta mucho tratar temas fundamentales”, cerró el candidato del Frente de Todos Chaco.

Bacileff Ivanoff planteó que la provincia vive “una situación de anarquía y de crisis institucional, con cuatro causas de lavado en la justicia federal que salpicaron a cuanto político se cruzó por delante, sin distinción de banderías políticas”. Definió así a esa “situación judicial” como “muy grave”. “Los que pregonan y militan para llegar a un cargo institucional, militan con la anarquía. Pero también los partidos tradicionales son funcionales a ello, son socios”, afirmó.

En esa línea planteó lo que ocurre en la Legislatura chaqueña, donde “consuetudinariamente todos los miércoles se legitiman usurpaciones, sin pagar indemnización, sin estudio ni informe. Le mandan en una carilla livianamente una suspensión de desalojo a un fiscal y a jueces, ante el ilícito”.

Por último, en cuanto a cortes de calles, recordó que fue “el único legislador en la historia de la provincia del Chaco que despachó la ley antipiquetes”.

Fuente : Agencia Foco