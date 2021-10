La formación de Boca vs. Huracán, por la Liga Profesional

El Xeneize visitará al Globo este sábado, desde las 20.15, y Sebastián Battaglia tiene en mente realizar cuatro cambios con respecto al equipo que venció a Lanús en La Bombonera el fin de semana pasado.

on el anhelo de una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, Boca visitará a Huracán este sábado, desde las 20.15, por la fecha 16 de la Liga Profesional. Con vistas al partido en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Sebastián Battaglia meterá mano en el equipo y realizará algunas modificaciones.

Si bien no dio pistas en las últimas prácticas, el entrenador, que desde su llegada al banco azul y oro cosechó seis triunfos, dos empates y una derrota, haría cuatro cambios respecto al once que se impuso ante Lanús, tres de ellos obligados. El restante será táctico: Marcos Rojo, quien cumplió su fecha de suspensión tras la roja en el Superclásico con River, ocupará el lugar de Lisandro López en la zaga central.

Unos metros más adelante, Esteban Rolón reemplazaría al colombiano Jorman Campuzano, ausente contra el Globo por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, mientras que Aaron Molinas se encargaría de la faceta creativa por la baja de Edwin Cardona, desgarrado en su bíceps femoral derecho.

Además, Luis Vázquez saltaría desde el arranque por Nicolás Orsini, otro de los que se desgarró el sábado pasado frente al Granate en La Bombonera, y compartiría el frente de ataque junto a Cristian Pavón.

RAMÍREZ VUELVE A CONCENTRAR EN BOCA

El mediocampista zurdo se recuperó de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda, el DT lo incluyó entre los convocados y estará disponible para visitar a Huracán este sábado en Parque Patricios.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA VS. HURACÁN, POR LA LIGA PROFESIONAL

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Agustín Almendra; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

LOS CONVOCADOS DE BOCA VS. HURACÁN, POR LA LIGA PROFESIONAL

LOS AUSENTES DE BOCA PARA EL PARTIDO ANTE LANÚS

• Agustín Obando: Rotura alta del tendón extensor del hallux del pie derecho.

• Luis Advíncula: desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda

• Edwin Cardona: desgarro en el bíceps femoral derecho

• Jorman Campuzano: quinta amarilla

• Sebastián Villa: Tras intentar forzar su salida de Boca, todavía no se sumó al resto de sus compañeros.

• Nicolás Orsini: desgarro en el bíceps femoral derecho

• Eduardo Salvio: se recuperó de su rotura de ligamento cruzado anterior, pero Battaglia quiere llevarlo de a poco