Racing-Platense

Se enfrentarán desde las 19:00 en Avellaneda por la fecha 16.

Desde las 19:00 de esta tarde, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Platense por la décimo sexta jornada del Torneo Socios de la Liga Profesional. Patricio Loustau será el encargado de impartir justicia del duelo que se transmitirá en vivo por TNT Sports y que protagonizarán dos equipos que quedaron tempranamente fuera de la pelea.

Con diez fechas por delante en el campeonato local, ambos llegan con un andar irregular. La Academia protagonizaba los primeros puestos de la tabla pero un bajón anímico le hizo retroceder varias posiciones y hoy se encuentra décimo, a once puntos del líder River. Mientras tanto, Platense, con la salida reciente de Leonardo Madelón, intentará salir del fondo.

El pasado sábado, Racing venció 2-1 agónicamente a Patronato en Paraná con goles de Lisandro López y Enzo Copetti y volvió a conocer la victoria tras ocho compromisos. Y en relación a los once que jugaron como visitantes, Claudio Úbeda haría tres modificaciones: Fernando Prado, Matías Rojas y Tomás Chancalay por Joaquín Novillo, Mauricio Martínez y Gastón Viera.

Del otro lado de la vereda, el Calamar también cortó una racha sin ganar. Tras cinco encuentros, el conjunto que ahora dirige Claudio Spontón volvió a la senda del triunfo con el 2-1 como visitante ante Unión en Santa Fe con goles de Matías Tissera y Kevin Lomónaco. Salvo por una lesión obligada, equipo que gana no se toca y el DT pondrá a diez de los once que fueron del arranque el viernes pasado.

La única variante será la de Lomónaco por Cristian Marcial.

Probable formación de Racing

25-Gastón Gómez; 2-Juan Cáceres, 30-Leonardo Sigali, 12-Fernando Prado, 50-Ignacio Galván; 29-Aníbal Moreno; 26-Carlos Alcaraz, 10-Matías Rojas, 28-Tomás Chancalay; 15-Lisandro López y 9-Enzo Copetti. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Platense

22-Luis Ojeda; 38-Kevin Lomónaco, 2-Nahuel Iribarren, 6-Luciano Recalde, 3-Juan Infante; 21-Iván Gómez, 5-Hernán Lamberti; 11-Facundo Russo, 35-Nicolás Bertolo, 9-Brian Mansilla; 7-Matías Tissera. DT: Claudio Spontón.

Datos del partido

Torneo: Liga Profesional – Torneo Socios

Instancia: Fecha 16

Estadio: Cilindro de Avellaneda

Hora: 19:00

Árbitro: Patricio Loustau

Asistentes: Julio Fernández y Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

Televisación: TNT Sports