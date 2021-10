Vizzotti adelantó que analizan dar una tercera dosis: cuándo se aplicaría

La ministra de Salud adelantó que se está evaluando aplicar una tercera dosis de determinadas vacunas.

En el marco del comienzo de la vacunación a chicos de 3 a 11 años con comorbilidades, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, adelantó que analizar aplicar un refuerzo de las vacunas con una tercera dosis a la población.

Luego de que la Organización Mundial de la Saluds (OMS) recomendara una tercera aplicación de las vacunas Sinopharm(más de 75% de eficacia) y Sinovac (50% de eficacia) en mayores de 60 años, la ministra de Salud explicó: “Estamos trabajando con los expertos. Desde el principio, es una vacuna cuya inmunidad no es de por vida, por lo tanto, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo. En particular, la Sinopharm y Sinovac, al ser vacunas inactivadas, la respuesta inmune no dura tanto tiempo, que es lo que indicó la OMS”.

“En Argentina la mayoría de las vacunas de Sinopharm se aplicaron a menores de 50 años”, puntualizó Vizzotti y sostuvo que “además, hay que tener en cuenta la situación epidemiológica: estamos teniendo menos de mil casos por día, por lo que el riesgo es bajo”.

Aunque aclaró: “Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas, porque hay personas que en enero van a cumplir un año de su vacunación”.

En caso de aplicarse la tercera vacuna, evalúan que se comience con “los mayores de 50 que recibieron Sinopharm; el personal de salud que se comenzó a vacunar en diciembre; y los inmunodeprimidos” a partir de 2022.