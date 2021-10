Abren inscripción de aspirantes a concurso de ascenso docente de escuelas hospitalarias

El Ministerio de Educación informó que las inscripciones se realizarán desde este martes 12 y por 10 días hábiles, preferentemente, de manera online, a través de Tu Gobierno Digital, aplicación Sistema Integral de Educación (SIE).

Las Juntas de Clasificación Nivel Primario – Regiones 1 a 10 -, dependientes del Ministerio de Educación, comunica que a partir de este martes 12 de octubre y por 10 días hábiles, inicia el período de inscripción para primer Concurso de Traslados e Ingresos a los cargos vacantes de escuelas de Educación Hospitalaria y Domiciliaria para los y las docentes que reúnan requisitos según lo establecido en el artículo N° 368 del Estatuto del Docente.

Las inscripciones se realizarán, preferentemente, de manera online, a través de Tu Gobierno Digital, aplicación Sistema Integral de Educación (SIE), la documentación deberá ser escaneada del original en formato PDF.

Los cursos que no posean código QR deberán autenticados antes de escanear y convertidos a PDF- No se aceptaran fotos- o vía correo postal certificado: la documentación deberá ser certificada por la autoridad superior inmediata (Director-Supervisor- Director Regional).

Requisitos: Título docente (Nivel primario, áreas especiales, profesionales técnicos) + Especialización en Educación Hospitalaria no inferior a 270 horas.

Sede Resistencia: Nave 1, Ministerio de Educación, Gdor. Bosch 99, C.P 3500.- TE: 0362-4414983 o al correo de la Junta: meccyt.jcnprimrcia@chaco.gov.ar.