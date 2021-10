Hora y TV de los partidos y carreras que se transmitirán este domingo.

UEFA NATIONS LEAGUE

10:00 Tercer y cuarto puesto: Italia vs Bélgica DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

15:45 Final: España vs Francia DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS QATAR 2022

17:00 Bolivia vs Perú TV PUBLICA

17:30 Venezuela vs Ecuador DEPORTV

18:00 Colombia vs Brasil TYC SPORTS

20:30 Argentina vs Uruguay TV PUBLICA/TYC SPORTS

21:00 Chile vs Paraguay TYC SPORTS 2

PRIMERA DIVISIÓN “A” (FÚTBOL FEMENINO)

11:00 Comunicaciones vs Excursionistas

14:30 Boca vs Gimnasia TV PUBLICA

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

17:00 Minnesota United vs Colorado Rapids STAR +

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

21:00 Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs ESPN Extra

SÚPER TC 2000

10:00 Carrera EL TRECETYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Internacional vs Chapecoense

16:00 Santos vs Gremio

F1 – GP DE TURQUÍA

09:00 Carrera STAR ACTION

GOLF – TOUR EUROPEO

10:00 Paris-Tours ESPN 2

TC MOURAS LA PLATA

11:00 Carrera TV PUBLICA

LIGA ACB

13:15 Valencia vs Real Madrid DEPORTV

ATP 1000 – INDIAN WELLS

15:00 Segunda Ronda ESPN 2

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Francais vs Clermont ESPN 3

NBA: PRESEASON

20:30 Oklahoma Thunders vs Milwaukee ESPN 3

23:00 Lakers vs Phoenix Suns ESPN 3

BOXEO

23:59 Suarez vs Casseres TYC SPORTS