El método viral de una maestra para evaluar a los alumnos en sus exámenes mediante memes

Hoy en día los memes no solo colman las redes sociales sino que también forman parte de nuestro lenguaje. Cada nueva imagen que se divulga en Internet con un significado distintivo queda en el imaginario de los usuarios y puede usarse para comunicar una idea, al menos por un tiempo. Quien se adapta a estos cambios y aprovechar este humor puede llegar a ganarse el respeto de los más jóvenes.

Tal fue el caso de una maestra de Concordia, provincia de Entre Ríos, quien se volvió viral en las últimas horas. A través de su cuenta de TikTok, publicó un video en el que mostró el novedoso método que implementó para corregir a sus alumnos: usar memes.

En la filmación se puede ver cómo utiliza distintas frases populares de las redes para evaluar las respuestas de los estudiantes. Según, el puntaje de la respuesta variará el meme que usará como corrección.

La grabación ya cuenta con más de 450 mil reproducciones Daiana Amores ya se lo tomó como una práctica habitual. Día a día comparte nuevas correcciones en las que implementa más imágenes divertidas no solo para evaluar con humor sino también para que sus alumnos se esfuercen estudiando. Es que las intenciones de la profesional también fueron confundidas por algunos usuarios, quienes la criticaron por su método.

Esto provocó que Amores realizara una aclaración acerca de su accionar. “¿Colocar un sticker es enseñar mal?, no recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente. Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases y actividades con todo el amor del mundo, planifico lo que voy a hacer, planteo objetivos y planifico formas de evaluar”, aseguró en un nuevo video.

En ese sentido, aclaró que el humor tiene que ver con el difícil contexto que les tocó a los profesores para enseñarles a los jóvenes a causa de la pandemia. “Entonces poder dar un poquito de humor y un poquito de empatía ante todas estas situaciones y poder sacarles una sonrisa es la mejor satisfacción”, sostuvo la maestra sobre el uso de sus memes.