Extorsionan a leona para devolverle la medalla olímpica robada

Sofía Maccari contó en una charla con alumnos de la escuela de periodismo Deportea que los delincuentes que le robaron la medalla olímpica la extorsionan para devolvérsela.

Sofía Maccari sufrió hace unas semanas un asalto a mano armada y entre las cosas que le robaron está la medalla de plata que obtuvo con Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Desde las redes sociales, la doble medallista olímpica argentina denunció el robo y pidió que le devuelvan la medalla obtenida en Japón.

LA EXTORSIÓN

Este lunes, en una charla con alumnos de de la escuela de periodismo Deportea, la jugadora de Las Leonas contó lo que sucede con su medalla olímpica y los asaltantes.

“Claramente la persona que tiene mi medalla no sabe que tiene en sus manos, me manda videos con la medalla y me extorsiona pero no entiende lo que significa”, comenzó afirmando.

Y luego agregó: “Me robaron el celular, un iPhone, y me piden las clave para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías, fotos, cosas que no quiero que se vean y me recomendaron que no les pase nada”.

“Además, también me explicaron que tampoco es garantía que si les paso las claves me devuelvan la medalla porque pensé en darles todo. Igual sigo esperando, significa mucho para mí esa medalla”, completó.