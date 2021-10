River recibe a Boca en el Superclásico que marca el regreso de los hinchas

El partido más importante del fútbol argentino se disputará desde las 17, en uno de los cuatro encuentros a jugarse este domingo en la jornada 14 del torneo de Primera División.

River Plate y Boca Juniors protagonizarán este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con el condimento de la presencia de hinchas del “Millonario” en el estadio Monumental, después de un año y medio, luego de haberse levantado la veda impuesta para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

El encuentro, válido por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se jugará este domingo a partir de las 17 en el estadio Monumental, de River, en el barrio porteño de Núñez, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal Fox Sports.

Si bien el líder del torneo doméstico es Talleres de Córdoba con 29 puntos, los dos colosos del fútbol nacional son protagonistas, River porque está segundo con 27 unidades y Boca, más alejado con 21, con una gran remontada desde que Sebastián Battaglia asumió como DT.

El equipo del “Muñeco” Gallardo ganó en sus tres últimas presentaciones, ante Newell’s (4-1), Arsenal (1-0) y Central Córdoba (3-1), con un funcionamiento en alza que realza la mano del DT ya que no cuenta con las individualidades de hace un tiempo atrás pero igual sigue siendo protagonista.

En River, el entrenador Marcelo Gallardo, quien podría dirigir al equipo por última vez en un Superclásico, ya que no está clara su continuidad en el club después de fin de año, no podrá contar con dos piezas importantes como David Martínez y Matías Suárez.

En el caso del defensor Martínez, no se recuperó a tiempo de un desgarro, mientras que el cordobés Suárez está “entre algodones” por una lesión crónica en la rodilla y será suplente para el caso de que el equipo lo necesite.

El “Millonario” apostará al circuito de fútbol que generan el uruguayo Nicolás De La Cruz, el colombiano Jorge Carrascal y el cordobés Julián Álvarez, más la capacidad goleadora de Braian Romero.