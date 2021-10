Flow de Barrio: Cultura urbana y hip hop en el Ítalo Argentino

Este sábado 2 de octubre desde las 16, el Centro Cultural Ítalo Argentino (Av. Chaco 1650) del Instituto de Cultura del Chaco, vivirá una tarde de cultura urbana y hip hop en el evento Flow de Barrio. Batallas de breaking, freestyle, all style, skaters, cypher, exhibición de twerk, son algunas de las propuestas que se extenderán hasta las 21. La participación es gratuita y abierta a todo público.

La iniciativa atraviesa dos programas del ICCh, Diversidad Colectiva que promueve espacios de encuentro y participación para las y los jóvenes, libres de violencia y basados en el respeto a las diversidades; y Patrimonio Activo que pone en valor la labor de sus museos, centros culturales y elencos estables.

“El objetivo del evento es reactivar los encuentros artísticos, en este caso desde la cultura urbana y cultura hip hop, para movilizar y convocar a compartir en comunidad y con el barrio” señalaron desde el centro cultural.

Laura Concina organiza el evento con colaboración de Fredom Crew. En la programación habrá batallas 1 vs 1 de breaking, batalla 1 vs 1 de All Style, batallas de freestyle, Cypher, exhibición de twerk, exhibición de skaters y shows en vivo.

Laura Concina, Pablo As y Shino Cimbaro jurados de breaking, y Cami Olmedo, Irina Alarcon y Julieta Gallego, jurados de all style.