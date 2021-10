Mañana inicia la inscripción al programa “Inclusión Digital” para la compra de notebooks

La línea de créditos para que las y los estudiantes chaqueños, de hasta 35 años, puedan acceder a la compra de notebooks, comenzará este viernes a partir de las 10 y se extenderá hasta el 10 de octubre.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, inicia este viernes, a partir de las 10, el período de postulaciones del programa “Inclusión Digital” para acceder a un préstamo con tasa cero, sin recargos ni intereses para la compra de una computadora de origen nacional, en 12,18 o 24 cuotas.

Esta línea de créditos está destinada a estudiantes de hasta 35 años, que se encuentren cursando sus estudios superiores. Las y los interesados deberán postularse a través de la Plataforma Tu Gobierno Digital, descargando la aplicación “Inclusión Digital”, completando con sus datos y adjuntando la documentación requerida para dicha inscripción, que se extenderá hasta el 10 de octubre.

El objetivo es reducir la brecha digital en las y los estudiantes chaqueños. “Democratizar el acceso a las tecnologías a partir de medidas que generan facilidades para la compra de una notebook a quienes están estudiando, es una decisión política que apunta a cerrar la brecha digital”, sostuvo el ministro Santiago Pérez Pons y remarcó el rol del Estado en función de brindar el acceso a herramientas para la inclusión digital.

La comunicación oficial a beneficiarias y beneficiarios, se dará entre el 18 y 22 de octubre, en tanto que la entrega de las computadoras, se realizará entre el 25 y 29 del mismo mes. El mail para consultas es: consultas.inclusiondigital@gmail.com.

¿Quienes pueden acceder al programa?

● Estudiantes nativos y residentes chaqueños y chaqueñas.

● Hasta 35 años de edad.

● En condición de regulares de nivel superior (universitario y no universitario) de instituciones públicas del Chaco.

●Cuenta bancaria en pesos habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

● Asalariados (no excluyente), cuya cuota del bien seleccionado no supere el 20% de su ingreso neto.

● Si no poseen recibo de sueldo, deben presentar un garante asalariado cuya cuota del bien seleccionado no supere el 20% de su ingreso neto.

Documentación necesaria

-DNI con domicilio en la provincia de Chaco

-Constancia de alumno regular

-Boleta de servicios o certificado de domicilio real

-Tres últimos recibos de sueldo o del garante

-Comprobante de CBU de caja de ahorros habilitada en el NBCH

Aquellas personas que no cuenten con caja de ahorro, la podrán gestionar vía on line a través de la página del Nuevo Banco del Chaco. Por otra parte, la comunicación a las personas seleccionadas, será a través del correo electrónico que declaren en el formulario.