Espantamos al Karaí Octubre recuerda la creencia popular

Según la creencia popular, el Karaí (señor) Octubre es un duende maléfico que sale todos los 1º de octubre a recorrer las casas y ver quiénes tienen suficiente comida, va mirando si la gente sembró y trabajó durante el año y supo guardar para los meses en que no hay cosecha. A quienes no cuidaron los castiga con miseria hasta fin de año y a los que tienen para invitar los premia con abundancias. Es por esto que los guaraníes recibían el mes de octubre con un delicioso y suculento jopará, similar a un locro y poroto, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. Las familias ese día realizan grandes comilonas al aire libre, generalmente frente a sus casas, para de esa manera demostrar al Karaí Octubre que ostentan suficientes alimentos en el mes de la miseria.

🍠🥬🥣 Espantamos al Karaí .

Este 1ro de Octubre con mesa abundante espantamos al Señor de la Miseria .

A partir de las 10 hs en el Museo del Hombre Chaqueño Ertivio Acosta se lo espanta con comidas guaraníes y el especial del día un guiso jopará.

Por la tarde en el mismo espacio con cocido quemado y mbejú ☕🫓.

El sábado 2 de Octubre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal desde las 19, espantamos la miseria con merienda, música y lecturas guaraníes 🫓🍵📖🎼.

Quien comparte también ayuda a espantarlo, invitamos a colaborar en estas mesas trayendo algo para compartir.

