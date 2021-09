Jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos en plaza San Martín

En el marco del “Día Mundial de Lucha Contra la Rabia” este martes 28 de septiembre el área de Veterinaria de la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña se suma a la jornada que se realizará en simultáneo en todos los municipios de la provincia.

En la ciudad, la jornada tendrá lugar en plaza San Martín de 17:30 a 19:30 horas. Desde veterinaria municipal, recomiendan que las mascotas sean llevadas con bozal y correa, que sean mayores de tres meses, hembras no preñadas y que no estén en celo, ni enfermas.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia, para promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención, enfatizando la importancia de la vacunación antirrábica canina y felina ya que esta fecha corresponde al aniversario del fallecimiento de Louis Pasteur, quien desarrolló la primera vacuna contra esta zoonosis. Además, se destaca la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr la eliminación de esta enfermedad.

Cabe mencionar que la vacunación en estos operativos es totalmente gratuita. De esta forma se otorga la posibilidad de que aquellos vecinos que no cuentan con los recursos necesarios para vacunar a sus mascotas puedan hacerlo en los operativos organizados por la municipalidad.