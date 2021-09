Hoy: Boca- Colón y Argentina en cuartos del Mundial de Futsal

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:30 Unión vs Patronato FOX SPORTS PREMIUM

15:45 San Lorenzo vs Defensa y Justicia TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Godoy Cruz FOX SPORTS PREMIUM

20:15 Boca vs Colón TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Juventus vs Sampdoria ESPN

09:30 Heerenveen vs Twente

10:00 Empoli vs Bologna STAR +

10:00 Sassuolo vs Salernitana STAR +

10:00 Udinese vs Fiorentina ESPN

13:00 Lazio vs Roma STAR +

15:45 Napoli vs Cagliari STAR + LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Bordeaux vs Stade Rennais ESPN 2

10:00 Brest vs Metz

10:00 Reims vs Nantes

10:00 Troyes vs Angers

12:00 Clermont vs Monaco STAR +

15:45 Olympique Marsella vs Lens STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Mallorca vs Osasuna DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Barcelona vs Levante ESPN 2

13:30 Rayo Vallecano vs Cádiz DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1611

13:30 Real Sociedad vs Elche

16:00 Betis vs Getafe DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

10:00 Southampton vs Wolverhampton STAR +

12:30 Arsenal vs Tottenham ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bochum vs Stuttgart ESPN 3

12:30 Friburgo vs Augsburgo STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:00 Gimnasia de Jujuy vs Independiente Rivadavia

15:10 Gimnasia de Mendoza vs Almirante Brown TYC SPORTS

15:30 Instituto vs Barracas Central

16:00 Deportivo Maipú vs Atlanta

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

14:00 NFL Red Zone ESPN Extra

21:00 SF 49ers vs Green Bay Packers ESPN 2

PRIMERA “B”

15:00 Argentino de Quilmes vs Deportivo Merlo

SÚPER TC 2000

09:30 Carrera EL TRECE TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 América Mineiro vs Flamengo

16:00 Fluminense vs Bragantino

16:00 Internacional vs Bahía

16:00 Juventude vs Santos

18:15 Athletico Paranaense vs Gremio

18:15 Sport Recife vs Fortaleza

20:30 Atlético-GO vs Cuiabá

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA DE ESPAÑA

07:00 Barcelona vs Valencia DIRECTV GODIRECTV SPORTS 2 / 1612

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

07:15 Sparta Rotterdam vs Cambuur

09:30 AZ vs Eagles

11:45 Heracles vs Wallwijk

F1 – GP DE RUSIA

09:00 Carrera STAR ACTION

TC MOURAS LA PLATA

11:00 Carrera TV PUBLICA

PREMIERSHIP INGLESA

11:00 London Irish vs Sale Sharks ESPN Extra

LAVER CUP

13:00 Día 3 ESPN 3

GOLF: RYDER CUP

13:10 Día 3 ESPN 2

LIGA DE MÉXICO

14:00 Toluca vs Atlético San Luis DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1614

MUNDIAL DE FUTSAL

11:30 Cuartos de Final: Marruecos vs Brasil DIRECTV GODIRECTV SPORTS 2 / 1612

14:00 Cuartos de Final: Rusia vs Argentina DEPORTVDIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610TV PUBLICA

PRIMERA C

15:00 Atlas vs Lamadrid

15:00 Central Córdoba vs Alem

15:00 Lujan vs Claypole

15:00 El Porvenir vs Dock Sud

15:00 Excursionistas vs Berazategui

15:00 Midland vs Real Pilar

15:00 Burzaco vs Argentino de Merlo

15:00 Sportivo Italiano vs Ituzaingó

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Boston Red Sox vs NY Yankees ESPN 3

MMA

21:00 Invictus Deluxe DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

