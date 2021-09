Emotivo Homenaje: Junto a vecinos, Capitanich inauguró la plazoleta “Fabriciano Gómez” del barrio 20 de septiembre

El lugar forma parte del plan de urbanización que el Gobierno provincial lleva a cabo en la populosa barriada de Resistencia. En el lugar, estará emplazada la última obra realizada por el artista y referente cultural recientemente fallecido. “Ha sido un abanderado de la pasión chaqueña para la provincia, el país y el mundo”, destacó el gobernador.

En una emotiva jornada, el gobernador Jorge Capitanich acompañado de vecinos, inauguró este sábado la plazoleta “Fabriciano Gómez”, como parte de los trabajos de urbanización que se viene desarrollando en el barrio 20 de Septiembre de Resistencia. “Lamentablemente Fabriciano ya no está con nosotros, pero él sabe que este espacio brindará alegría a niños, niñas y jóvenes en su nombre. Fue un ícono para nuestra ciudad y lo será por siempre”, destacó el mandatario.

El proyecto de urbanización consta de trabajos como el ordenamiento y regularización dominial de 9,5 hectáreas, la relocalización de 33 lotes habitacionales, red eléctrica de media y baja tensión, cañerías maestras de agua potable, apertura y perfilado de calles nuevas y existentes, enrripiado, desagües pluviales y la intervención de espacios verdes. Inició en marzo de este año, demandará una inversión de casi 160 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 10 meses.

Es así que, dentro de la intervención de espacios verdes, se enmarca la nueva plazoleta “Fabriciano Gómez”. De 8.500 metros cuadrados, allí se llevó a cabo la iluminación integral del predio, se recuperó el espejo de agua, se realizaron nuevas sendas peatonales, se instalaron cinco postas de equipamiento deportivo y sectores para actividades pasivas, además de adornar todo el espacio con obras pertenecientes al artista.

“La urbanización de este barrio resulta un proyecto crucial para estos vecinos. Son más de 100 familias que lucharon por sus derechos y fueron concretando acciones que hoy les permite tener este gran mejoramiento en su calidad de vida. Y eso incluye esta plazoleta con el nombre de quien ha sido un abanderado de la pasión chaqueña para la provincia, el país y el mundo”, afirmó Capitanich.

A su turno, el vecino del barrio, Ceferino Centurión, le dedicó unas palabras a quien fuera su gran maestro y amigo: “Fabriciano fue una persona que se caracterizó por su amor. En mi vida me ha ayudado mucho, y eso representa un privilegio para mí. Sus consejos me hicieron ir por el camino correcto. Siendo joven, me quedé asombrado por el mundo del arte y de su manera de trabajar. La generosidad era para él aire de cada día, y yo lo he sentido en carne propia. Esta plaza, donde tuvo lugar su último encuentro, será un lugar muy especial para Resistencia”.

Del acto, junto al gobernador, participaron decenas de vecinos de la populosa barriada, así como el presidente y el vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Diego Arévalo y Mirko Nicolich, respectivamente; el presidente de Lotería Chaqueña, Gabriel Lemos; y la ex presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quiroz.

Avances en el plan de urbanización

Durante la jornada, el presidente Ipduv, Arévalo, destacó que “el trabajo en conjunto logrado con los vecinos para marcar las pautas de las modificaciones que necesita el barrio fue muy buena. Estamos en un 70 por ciento de ese avance, pero quiero remarcar la voluntad de los vecinos en acompañarnos en este proceso, dentro del cual aparece este espacio verde que estamos habilitando hoy”.

Al respecto, Arévalo explicó que “el nombre de Fabriciano es en honor a quien tanto nos ha ayudado en el diseño de este lugar. Él mismo estuvo caminando estos senderos, dando indicaciones y realizando obras que estarán adornando el espacio. Incluso, su última escultura estará emplazada aquí, así que para nosotros es un gran orgullo”.