Copa Argentina: Locura por Riquelme en Santiago del Estero

El vicepresidente de Boca se encuentra acompañando a todo el plantel, que enfrentará a Patronato, y salió a saludar a los hinchaas.

Boca enfrentará a Patronato, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará a partir de las 21:30, y contará con la transmisión de TyC Sports.

Juan Román Riquelme aterrizó en Santiago del Estero este miércoles por la tarde, junto a Jorge Amor Ameal, presidente de la institución. Es la primera vez que acompaña a la delegación del Xeneize en el interior del país.

Luego, Riquelme salió a la puerta del hotel: firmó camisetas y se sacó fotos con hinchas. Sin embargo, el momento más emotivo lo protagonizó el vicepresidente con una señora que estaba esperando verlo.

En un momento, Juan Román vio que había una mujer mayor junto a las vallas: la alzó y luego se quedaron abrazados. “Me bendecía, me decía ‘que dios te bendiga’. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: ‘Que dios te bendiga, hijo'”, expresó Sara, fanática de Boca de 82 años, en diálogo con TyC Sports. Y agregó: “Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado”.