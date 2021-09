Sáenz Peña : Secuestran más de $540 mil, cocaína, armas y municiones de grueso calibre en allanamientos

En múltiples allanamientos en Sáenz Peña, la Policía secuestró hoy 2.700 dólares en efectivo (al cambio de hoy equivalen a más de 470.000 pesos), 70.000 pesos argentinos discriminados en billetes de mil, casi 1 kilo y medio de cocaína, casi 6 kilos de marihuana, una camioneta, celulares, armas de fuego y municiones de grueso calibre. Hubo dos detenciones.

La Policía de Chaco difundió un informe detallado con los resultados de los múltiples allanamientos simultáneos desarrollados en la mañana de este jueves en distintos barrios de Sáenz Peña tras varios tiroteos entre bandas “narcos”.

A partir de los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar en los últimos días, que dejaron heridos que no realizaron denuncia y orificios de bala en varios domicilios, los agentes profundizaron las investigaciones para identificar a los partícipes de los ilícitos.

Así, reunieron los elementos necesarios para obtener las órdenes de allanamientos por parte de la Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Soto. En total se allanaron 12 domicilios en los barrios Tiro Federal, Santa Mónica, Puerta del Sol, Monseñor de Carlos, Lamadrid y Arce.

Participaron unos 300 efectivos de la Dirección General de Investigaciones de Resistencia y localidades del interior Provincial, con la colaboración de unidades del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), División Infantería Sáenz Peña y Villa Ángela, y División Cuerpo Operativo Motorizado de Sáenz Peña.

El Sub Jefe de la Policía, David Antonio Vega, encabezó los allanamientos y junto al director General de Investigaciones, Nicolás Acuña, el supervisor de Investigaciones, Marcelo Kosteky, y el fiscal Marcelo Soto informaron los alcances de los mismos.

Los allanamientos realizados en distintos barrios de Sáenz Peña arrojaron la detención de dos personas, ambas con antecedentes, el secuestro de numerosos elementos. Además, en el frente de una de las viviendas del barrio Tiro Federal constataron marcas de unos 53 disparos de arma de fuego de distintos calibres que impactaron en la pared del frente, puerta de garaje y muro lateral derecho.

En total, en el barrio Santa Mónica secuestraron 1.462 gramos de cocaína, 5.944 gramos de marihuana, una carabina, varios cartuchos y una patente. Mientras que en el barrio Tiro Federal, una camioneta Toyota Hilux, dos cargadores y 25 cartuchos de calibre 9 milímetros, una notebook, una impresora y artículos escolares. Asimismo, cinco proyectiles de calibre 9 milímetros, vainas servidas de distinto calibre y un celular Samsung A32.

Por último, en el barrio Puerta del Sol decomisado 2.700 dólares discriminados en billetes de cien, 70.000 pesos en billetes de mil, seis celulares de distintas marcas, un cartucho y un paquete de municiones de calibre 14.

“Esta actividad que demando un tiempo prolongado de trabajos realizados por parte del personal que justamente trabajó con la Fiscalía de Marcelo Soto y hemos arribado a resultados positivos”, explicó el Sub Jefe de la Policía, David Antonio Vega.

Y agregó: “Los casos que desencadenaron estos allanamientos están relacionados con hechos que ocurrieron en la ciudad con personas lesionadas por la utilización de arma de fuego, domicilios que fueron atacados con disparos de armas de fuego y que han puesto en peligro a vecinos de lugares”.

SOBRE LOS SECUESTROS

Al referirse a los secuestros luego de los allanamientos, Vega indicó que “el resultado es parte de lo que se ha podido secuestrar y la evidencia que se va a poner a disposición del fiscal”.

“Hay productos de hechos delictivos que han sido denunciados oportunamente, sabemos que la actividad relacionada al narcotráfico deriva en otros delitos ordinarios que causa victimas en nuestra comunidad”, mencionó.

“Tenemos que dejar bien en claro que la Policía del Chaco trabaja todos los días, nosotros podemos llegar a tener necesidades, pero eso no es motivo para que bajemos la guardia o para que no se haga su trabajo”, aclaró.

Fuente Diario Chaco

Foto : PrimeroChaco