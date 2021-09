Monedas “Provingias” de $1: la verdad sobre su valor y los supuestos $15 mil

Especialistas en numismática relativizan el valor de la moneda debido a que hay 55 millones de monedas con el mismo error ortográfico.

En las últimas horas fue furor la publicación en una plataforma de compra y venta on line en la que se vendía una moneda de un peso argentino con un error ortográfico a 15 mil pesos actuales. Al principio parecía una reliquia de valor histórico, pero ahora los especialistas en numismática consideran que esa versión de la moneda no vale lo que se pide en internet.

En 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, se encargaron 56 millones de monedas de un peso a la Casa de la Moneda de Inglaterra. Cuando llegó el cargamento a Argentina, detectaron un insólito error, que ya no se pudo resolver y entraron en circulación de manera inmediata. En el reverso de la moneda debía decir Provincias del Río de La Plata. Sin embargo, se leía “provingias”.

El numismático Sergio Tonarelli aclaró que son muchas las monedas que tienen el error impreso y que realmente cuestan un peso: “Se hicieron 56 millones y salieron con error cerca de 55 millones”, indicó el especialista a Carlos Paz Vivo.

Esto significa que “es una cantidad extraordinaria, son re comunes y se venden a un peso. Lo que ocurrió es que a alguien se le dio por publicarla en Mercado Libre, señalar el error y poner el precio de 15 mil pesos”.

“Una cosa es querer venderla y otra que realmente se venda, lo que no va a suceder. Es muy común ver en Mercado Libre piezas, billetes o tarjetas postales que cuestan mil pesos y en realidad valen cien”, relató.

Contó que en su momento “fue raro” que desde la Casa de Monedas de Inglaterra cometan este error. Y opinó que aunque sale un peso también, pueden resultar más raras las que se emitieron bien impresas porque son menos.