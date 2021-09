Chaco : Una familia necesitó en agosto $64.358 para no caer bajo la línea de pobreza

El instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), informó que en base al Índice Barrial de Precios, medido en comercios del Gran Resistencia y Sáenz Peña, una familia chaqueña necesitó en agosto 64.358 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza, con un incremento sostenido en el costo de la Canasta Básica Total en los últimos ocho meses.

La directora de la institución, Patricia Lezcano, sostuvo que “para frenar los aumentos del valor de los alimentos, hay que imponer un congelamiento de los precios a los 57 productos de la canasta básica”.

“El cierre parcial de las exportaciones propuesta por el gobierno no se ve representado en el bolsillo de los vecinos. Si bien algunos cortes disminuyeron su valor, el precio de la carne aumentó un 5,12%. Cada vez es más inaccesible comprar carne”.

De este modo, tras el estudio de precios realizado, se puede ver un incremento de 0,42% de la canasta básica total (CBT), es decir un aumento de $271 respecto del mes de julio, pasando de $64.086 a $64.358. Ahora bien, teniendo en cuenta el valor interanual, existe una diferencia de $21.014 con respecto a los $43.343 que se necesitaban para cubrir los mismos gastos el año pasado.

A la vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), tuvo un incremento similar del 0,42%, que se traduce en $114,16 de aumento, llegando a costar $27.041 el mes pasado.

Además, existe una suba del valor interanual del 57,10%, es decir de $9828,47.

“Los alimentos han seguido aumentado en estos ocho meses del año, las leves desaceleraciones en algunos productos no terminan de impactar de manera positiva en el bolsillo de las familias”, agrega Lezcano.

LOS AUMENTOS, RUBRO POR RUBRO

Si bien los precios de los sectores de almacén y verdulería tuvieron una disminución de 0,16% (-19,43) y del 6,87% (-350,75) respectivamente. Las carnes elevaron su costo un 5,12% representado un aumento de $484,36.

En cuanto al almacén, los productos con mayores incrementos fueron: el azúcar, con el 14,29 % pasando de $70 a $80. En segundo lugar, el queso cuartirolo, con el 8,18% llegando a los $595,00, es decir con $45 de aumento respecto al mes pasado. Por último, el aceite mezcla que incrementó su valor un 5,54% pasando de $180 a $190

Los productos de verdulería con mayor reajuste de precios fueron la mandarina con el 25% de aumento, pasando de $120 a $150; la pera con el 3,81%, alcanzando los $150 con respecto de los $144,50 del mes de julio. Por último, la manzana con el 2,00%, es decir de $3, llegando los a $153.

Por último, dentro de la carnicería, el podio de aumentos estuvo liderado por la carnaza con el 8,33%, llegando a los $ 650. En segundo lugar, estuvo el asado con el 7,69 % alcanzando los $700. En tercer lugar, el pollo con el 4,76 %, es decir con un aumento de $10 estableciéndose en $220.