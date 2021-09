Ciudad Sanitaria: El gobernador inauguró las oficinas de salud ocupacional en el hospital Perrando

El sector cuenta con ocho consultorios, diez profesionales y diez asistentes para garantizar el derecho de las y los trabajadores públicos a la salud y contención en caso de enfermedad. Además de evaluar las variables de enfermedad y trabajo en el sector público para otorgar licencias y justificar jubilaciones anticipadas.

El gobernador Jorge Capitanich, encabezó en la noche de este domingo, la inauguración de las nuevas oficinas de Salud Ocupacional dentro del complejo del hospital Perrando. La obra tuvo un plazo de ejecución de seis meses y contó con una inversión total de 34 millones de pesos.

“Esta obra forma parte de lo que denominamos Ciudad Sanitaria, que apunta a brindar un servicio con recurso humano calificado, tecnología de punta e infraestructura de calidad para mejorar las condiciones de las y los trabajadores y las prestaciones y servicios sanitarios hacia las chaqueñas y los chaqueños”, expresó el mandatario.

El sector cuenta con ocho consultorios, diez profesionales y diez asistentes para garantizar una prestación que involucra a unas 30 mil personas atendidas por año. El objetivo es garantizar el derecho de las y los trabajadores públicos a la salud y contención en caso de enfermedad. “Esto permitirá mejorar el uso de licencias y fortalecer las visitas domiciliarias para que la Administración Pública Provincial funcione correctamente”, señaló.

Se trata de edificio integrado al existente de los consultorios externos ubicado dentro del área ambulatoria establecida en el Plan Maestro del Hospital. Es la presentación del edificio, que tiene contacto directo con la ciudad a través de las distintas vinculaciones peatonales y vehiculares.

El sector además permitirá evaluar las variables de enfermedad y trabajo en el sector público. “Salud Ocupacional, junto con medicina laboral y a través de una junta médica permitirá conocer las causales por enfermedad y la posibilidad efectiva de jubilación anticipada por enfermedad o por alguna patología”, detalló el gobernador.

Acompañaron al gobernador el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons, la ministra de Salud Pública Carolina Centeno y la directora del Hospital Perrando Nancy Trejo.

Centeno: “estas obras mejorarán la vida de las y los trabajdores”

La ministra de Salud Carolina Centeno sostuvo se trata de una obra fundamental ya que allí se aborda todo lo relacionado a la salud de las y los trabajadores, particularmente lo que hace la relación entre la salud y el trabajo que desempeñan. “Está al lado el área de reconocimiento médico que trabaja articuladamente con salud ocupacional para brindar un espacio con el fin de brindar contención al personal público que transita una enfermedad y necesita habilitar licencias o hacer los trámites administrativos correspondientes”, explicó.

En el edificio no solo se otorgan las licencias a los agentes que padecen alguna enfermedad sino que a través de juntas médicas se designarán cuando una persona ya no puede seguir trabajando por razones de salud y debe acogerse al beneficio jubilatorio o en el caso de que tener un hijo o hija con alguna discapacidad para brindar la atención y contención necesaria.

“Es una obra que no solo garantiza y promueve derechos, sino que es una obra que mejorará la calidad de vida de todos los chaqueños y las chaqueñas”, agregó.