Agónico triunfo del PSG ante el Lyon con Lionel Messi como titular

El astro argentino fue titular por primera vez en el Parque de los Príncipes de París, pero el héroe fue Mauro Icardi, autor del 2-1 sobre la hora.

En la primera vez como titular de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes, PSG venció 2-1 sobre la hora al Olympique de Lyon en el marco de la fecha 6 de la Ligue 1 de Francia.

El brasileño Lucas Paquetá (ST 9m) abrió el marcador para Lyon, el crack brasileño Neymar igualó de penal (ST 20m) e Icardi, de cabeza, concretó el 2-1 (ST 45+3m).

Messi no completó el partido porque fue sustituido a los 30 minutos del segundo tiempo por decisión del entrenador santafesino Mauricio Pochettino y el máximo goleador del seleccionado argentino hizo saber su descontento.

Con la victoria, PSG estiró su racha de seis victorias al hilo y lidera el campeonato con 18 puntos. Lyon, que venía de dos triunfos en fila, se quedó con 8 puntos.

El equipo de Pochettino, que venía del 1-1 poco convincente ante Brujas en Bélgica por Champions, jugó un buen primer tiempo amparado en los destellos de Messi, quien esta vez estuvo acompañado por Ángel Di María, Kylian Mbappé (recuperado de una lesión en el tobillo) y Neymar.

Por momentos, la conexión Messi-Mbappé generó peligro para la defensa de Lyon. El capitán del seleccionado argentino estuvo cerca de su primer gol en PSG en dos ocasiones: con un remate cruzado que desvió el arquero Anthony Lopes (cesión exquisita de Neymar mediante) y la ejecución de un tiro libre que dio en el palo.

Lyon necesitó de pocos pases en el cambio de defensa a ataque y encontró mal parado al local en dos ocasiones a través del suizo Xherdan Shaqiri y Paquetá.

Esa insinuación se concretó en el segundo tiempo con el gol del volante brasileño. Con tres toques y una definición ajustada al ángulo inferior derecho del italiano Gianluigi Donnarumma llegó al gol.

El equipo de Pochettino fue en busca del empate y lo encontró por la vía del penal. Neymar desequilibró ante el juvenil Malo Gusto y sufrió una infracción en el área. El “10” se hizo dueño de la pelota y con su habitual movimiento de repiqueteo selló el empate.

Messi fue reemplazado a los 30 minutos por Achraf Hakimi y exhibió su fastidio ante Pochettino. Es sabido que el rosarino no quiere salir cuando inicia como titular y prefiere ir al banco en caso que no cumpla los 90 minutos en cancha.

Pochettino estiró la mano para saludar a Messi, pero éste le dijo algo al pasar que las cámaras de televisión no registraron porque estaba de espaldas.

Icardi ingresó a falta de 9 minutos por Di María (Leandro Paredes fue suplente) y resultó el héroe. El ex Fiorentina de Italia conectó de cabeza, en soledad, el centro enviado por Mbappé para el delirio de los espectadores en el Parque de Príncipes.