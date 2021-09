Ricardo Alfonsín: “Mi papá tendría una actitud como la del Presidente”

El embajador en España defendió la figura de Alberto Fernández en medio de la crisis que atraviesa su gobierno y lo comparó con el ex presidente y padre de la democracia, Raúl Alfonsín.

En medio de la fuerte crisis interna que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín reivindicó este jueves la su figura y lo comparó con su padre, el ex presidente y padre de la democracia, Raúl Alfonsín.

En diálogo con Radio 10 Alfonsín consideró que “mi papá durante el año 2020 hubiera procurado evitar que sufran los sectores vulnerables y las PYMES y ahora mismo estaría teniendo una actitud igual que el presidente, yo la reivindico”.

En cuanto a las presiones del kirchnerismo para que se introduzcan cambios en el Gabinete luego de la derrota electoral Alfonsín consideró que “a veces hay que cambiar y a veces no, eso lo sabe el presidente y él tiene que tomar las decisiones en base a lo que sabe.”

Y siguió: “Me solidarizo con el Presidente por todo lo que está pasando”.

El embajador y ex candidato presidencial en 2011 pidió que “la sociedad reflexione un poco más” y aseguró: “sigo creyendo en el Presidente y en su compromiso. Esto no es ideología, son valores morales”.