Chile abrirá sus fronteras a extranjeros que tengan determinadas vacunas

El Ministerio de Salud de Chile anunció este miércoles una serie de modificaciones al plan “Frontera Protegida”, que comenzarán a regir a partir del primero de octubre. El país abrirá sus fronteras a extranjeros que tengan vacunas validadas por su gobierno y cumplan otra serie de requisitos.

La información la dio a conocer la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien detalló en Twitter cómo se implementará el plan. En primer lugar, podrán salir del país los chilenos y extranjeros residentes en Chile que cuenten con el “Pase de movilidad” (no incluye a menores sin el pase) o con un “permiso excepcional para la salida del país”, obtenido a través de la comisaría virtual. También pueden salir los extranjeros no residentes.

En tanto, podrán ingresar a Chile los chilenos y extranjeros residentes en el país (lo pueden hacer desde cualquier pase fronterizo) y los extranjeros no residentes que cuenten con el “Pase de movilidad” o cumplan alguna causal del decreto 102 del Ministerio del Interior.

Para obtener el “Pase de movilidad”, deben hacer previamente el trámite de validación de vacunas a través de la página web: mevacuno.gob.cl.

Respecto a los requisitos para el ingreso a chilenos y extranjeros residentes, se especifica que habrá que presentar la declaración jurada de viajeros, que se tramita en www.c19.cl y un test PCR negativo (toma de muestra de hasta 72 horas antes de embarcar).

En cuanto a los extranjeros no residentes, se pedirá una declaración jurada de viajeros (www.c19.cl), el test PCR negativo (toma de muestra de hasta 72 horas antes de embarcar también), un seguro médico de viaje (cobertura mínima 30.000 dólares) y el pase de movilidad, que para obtenerlo se debe hacer previamente el trámite de validación de vacunas en mevacuno.gob.cl.

POR ÚLTIMO, SE ESPECIFICARON LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS AL INGRESAR A CHILE. TODOS LOS VIAJEROS DEBERÁN HACER UN “AISLAMIENTO ESTRICTO EN DOMICILIO DECLARADO”. LAS PERSONAS CON PASE DE MOVILIDAD DEBERÁN AISLARSE POR CINCO DÍAS, MIENTRAS QUE AQUELLOS QUE NO TENGAN EL PASE TENDRÁN QUE AISLARSE SIETE DÍAS.