A quiénes alcanzará el IFE 4

El IFE 4 será más acotado y apuntará a asistir a los sectores más postergados y afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza.

El presidente Alberto Fernández prepara para este jueves una batería de anuncios económicos tendientes a atender la situación de los sectores más postergados. Según pudo saber minutouno.com entre esas medidas se incluye la demorada cuarta ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El IFE 4 fue uno de los puntos de discordia al interior del oficialismo entre quienes creían que era necesario hacer el esfuerzo fiscal y mantener este medida excepcional implementada por el gobierno nacional para asistir a las familias argentinas que merced de la pandemia de coronavirus Covid-19 habían visto desaparecer o caer sus ingresos.

En un contexto de serias restricciones presupuestarias el Gobierno optó por no renovarlo a medida que la flexibilización de las restricciones impuestas para morigerar el avance de los contagios permitió que muchos sectores comenzarán a volver a la actividad.

Así el IFE, de 10 mil pesos, se convirtió en la prestación económica de mayor alcance de la historia argejadores de casas particulares y desempleados.

Según revelaron fuentes del Gobierno a este medio esta vez “será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza”. No dieron sin embargo mayores precisiones acerca de a quienes alcanzará. Se espera que en la reunión del gabinete económico que tendrá lugar mañana en Casa Rosada se terminen de definir los detalles que anunciará al día siguiente Fernández.

Junto con la cuarta ronda del IF el gobierno anunciará el pago de un bono por única vez de 6 mil pesos a jubilados y pensionados que ganen menos de dos haberes mínimos y un aumento del 10% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil que totalizará así una suba del 45% en el año y llegará a los 32 mil pesos.

Esta batería de medidas busca anticiparse al dato de pobreza en el primer semestre del año que dará a conocer el INDEC el próximo 30 de septiembre y que todas las proyecciones ya anticipan una suba con respecto al semestre anterior así como en la comparación interanual y por el cual entre el 42% y el 43% de los argentinos estaría alcanzado por la pobreza.