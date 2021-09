Macri tocó la urna al momento de votar y rompió el protocolo

El ex presidente Mauricio Macri no es muy adepto a seguir los seguimientos sanitarios y tocó la urna al momento de votar. También habló con los periodistas sin barbijo.

PASO – El ex presidente Mauricio Macri, quien se caracterizó por subestimar la pandemia y se mostró molesto con tener que cumplir los protocolos sanitarios en diferentes ocasiones, volvió a infringirlos a la hora de ejercer su derecho al voto.

MACRI VOTÓ Y HABLÓ CON LA PRENSA SIN BARBIJO

El referente político de Juntos por el Cambio que no participó activamente de la campaña de su partido, más bien estuvo bastante escondido, fue a votar pasadas las 10:30 en la Escuela 16 Wenceslao Posse de Palermo e incumplió los protocolos sanitarios. Tanto es así que en el escueto posteo en su cuenta oficial de Twitter, se lo puede ver al momento de sufragar tocando la urna algo que no está permitido en esta ocasión.

Luego, cuando salió del colegio, se sacó el barbijo para hablar con los periodistas y aseguró: “Este domingo es muy importante porque comienza a definirse en qué tipo de país, en qué modelo de sociedad vamos a vivir, con qué libertad vamos a vivir”.

Y añadió: “Les pido a todos los argentinos que vayan a votar, es un día muy importante y una elección muy importante para nuestro futuro”.