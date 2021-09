A qué hora se publicarán los primeros resultados de las PASO

Los resultados provisorios se harán públicos alrededor de las 23 del domingo, por el protocolo establecido por la Comisión Nacional Electoral (CNE).

El lunes pasado en el encuentro que se llevó a cabo en la Casa Rosada, se ratificó el Compromiso Ético Digital y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, adelantó que los resultados provisorios en las elecciones PASO del próximo domingo estarán disponibles alrededor de las 23.

Este horario se planteó teniendo en cuenta las particularidades que plantea estos comicios: por un lado, el protocolo acordado con la CNE en el contexto de una pandemia mundial sin precedentes, que prevé más establecimientos de votación, horarios diferenciales y previsiones sanitarias, y por otro lado el volumen de boletas participantes y las internas de las fuerzas en distritos importantes, caso provincia de Buenos Aires.

En rigor, el conteo comenzará apenas cerrado el comicio, pero se estimó la difusión de los primeros resultados a las 23 a fin de garantizar un horario que permita realizar una carga equitativa y significativa, y que no distorsione el resultado de la elección con cargas parciales.

Es importante destacar, en ese sentido, que todas las fuerzas políticas tendrán acceso por primera vez a la trazabilidad de datos, desde la emisión hasta su carga definitiva, para evitar así la manipulación en la cola de carga de datos, como se ha denunciado en comicios anteriores.

Por otra parte, a partir del protocolo sanitario, el número definitivo de establecimientos para las elecciones será de 17.567, que implican 3068 locales de votación más respecto a 2019.

A la vez, según confirmó la CNE respecto al volumen de boletas participantes en la elección PASO para cargos nacional, en Buenos Aires habrá 24 listas participantes, CABA: 18 listas, Santa Fe y Córdoba 24, y Mendoza: 13 listas participantes. Todo esto sin contar las categorías provinciales que se elijan.

En cuanto a la mecánica, el elector se acercará al establecimiento de votación que le ha sido asignado con una amplitud de centros a efectos de reducir la cantidad de mesas y así disminuir el aforo evitando la aglomeración.

Atento a la infraestructura edilicia de cada establecimiento de votación, se dispondrá realizar la fila de electores dentro de local, si se cuenta con las dimensiones requeridas para el debido distanciamiento. En caso contrario se indicará se realice la fila ordenadamente en la vereda, manteniendo la distancia mínima de 2 metros entre los electores.

Se estima que en una gran mayoría de los establecimientos no podrán ingresar más de 3 electores por mesa de votación, lo que evidentemente puede provocar una demora en la dinámica habitual de las mesas.

DETALLE EN LAS MESAS

Al llegar a la mesa de votación se evitará la manipulación del DNI, por lo tanto, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les exhiba el DNI apoyándolo en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votación.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. (Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos).

Se recomienda a los electores que no cierren el sobre con saliva e introducir la solapa del sobre en su interior. Los electores podrán llevar su propio bolígrafo para firmar el padrón. En caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado.

DEMORA

Todos los pasos detallados anteriormente demoran la mecánica de votación a la que estábamos acostumbrados. Incluso, por la propia particularidad de este protocolo, se puede prolongar la votación dentro de los establecimientos, que implica un cierre posterior a las 18 hs.