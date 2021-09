Macri tildó de “golpistas” a los peronistas y Cristina Kirchner no se la dejó pasar

La vicepresidenta recordó el aliado que Macri encontró en el Senado el “peronista” Pichetto de quien dijo “le votó hasta el café con leche”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, salió a cruzar con fuerza a Mauricio Macri quien, lanzado de lleno en la campaña de Juntos, acusó a los peronistas de ser “golpistas”.

Fue durante el acto de cierre del Frente de Todos que tuvo lugar este jueves en Tecnópolis de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que encabezó el presidente Alberto Fernández. A su turno de tomar el micrófono, Cristina recordó que días atrás vio una entrevista al ex presidente Macri en televisión.

“Confieso que lo agarré empezado” comenzó contando Cristina y siguió: “Aparentemente le estaban preguntando por manifestaciones de Alberto y por cómo lo había ayudado. La cuestión es que los dos periodistas que estaban en frente le decían que yo no lo dejaba gobernar. Ponen cara de circunstancia y luego le preguntan ‘¿Usted dice que los peronistas son golpistas?’. ‘Sí, son golpistas’, responde”.

“¡Amigo, lo llevaste, que te votaba hasta el café con leche en el Senado, y decís que los peronistas no te dejamos gobernar. ¡Vamos che! Y los periodistas no le repreguntan nada”, lanzó la vicepresidenta.

Cristina advirtió además que desde el gobierno nacional se está “construyendo un país diferente no sólo para nosotros, sino para todos y todas. Gobernamos así, gobernamos para todos. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho”.

Y agregó: “Cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, el país no era el mismo” al que había dejado Néstor Kirchner tras pagarle la deuda al FMI, era un país “sin deuda, con una desocupación que no superaba un dígito”, mientras la actual gestión lo recibió “endeudado

Cristina destacó además que en pandemia “se pudo sostener con el IFE -medianamente- es imposible sustituir la actividad económica que se despliega cuando hace una vida normal. Los salarios en 2015 teníamos el salario en dólares más alto de Latinoamérica. Y volvimos con uno de los salarios mas bajos de América Latina. En dólares”.

Además, destacó que ante la pandemia “el estado argentino puso plata, mucha, pero mucha plata a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaron un auxilio económico” y planteó la necesidad de evitar que esa mejoría sea aprovechada por “cuatro vivos y la gente se quede con la ñata contra el vidrio, como ha pasado en otras épocas del país”.