Asaltaron a la leona Sofía Maccari: le robaron su medalla olímpica de Tokio 2020

Sofía Maccari, jugadora de la selección de hockey, sufrió un violento hecho de inseguridad en Escobar, provincia de Buenos Aires. Entre sus pertenencias robadas se encuentra la medalla de plata lograda con Las Leonas en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“HOY ME ASALTARON DOS HOMBRES ARMADOS EN ESCOBAR. ME ROBARON EL AUTO, CELULAR Y LO MÁS DOLOROSO LA MEDALLA OLÍMPICA. NO PUEDO EXPLICAR EL DOLOR QUE ESTO SIGNIFICA. LES PIDO COLABORACIÓN A TODOS! UN RT Y CUALQUIER INFO”, FUE EL DESESPERADO PEDIDO DE LA JUGADORA DE HOCKEY EN SU CUENTA DE INSTAGRAM.

El posteo fue rápidamente compartido en las redes sociales, donde además se armó una cruzada entre los usuarios, que incluye a periodistas, deportistas y aficionados. Todos se unieron con único fin: que sea devuelta la presea plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Gracias a todos, esperemos que aparezca. Por el momento no estoy con el celular”, agregó.

“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, reconoció Sofía en diálogo con TN sobre el celular y el auto que le robaron.

A la hora de describir el robo que sufrió, Maccari precisó: “Me aparecieron corriendo o caminando no lo sé, porque no los llegué a ver y después se fueron en mi auto. A uno lo pudieron agarrar a la tarde, pero por el momento no habló nada. El que detuvieron es menor de edad pero no quiere hablar. Pedí por favor que quería verlo, pedirle que me diga donde estaban, pero obviamente no podía”.