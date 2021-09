Alberto Fernández: “Ningún medio es perseguido por lo que dice”

El Presidente recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri funcionó la Mesa Judicial M para perseguir, espiar y encarcelar opositores.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en este gobierno “ningún medio es perseguido por lo que dice”, con lo que marcó diferencias con la anterior gestión de Mauricio Macri.

Fernández encabezó junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner el acto de cierre de la campaña nacional del Frente de Todos en Tecnópolis y afirmó que “el trabajo es lo que más dignifica, como no íbamos a cuidar el trabajo, el trabajo se asocia al capital, es una inversión social, no es un costo”.

“Veníamos con un impulso muy fuerte cuando la pandemia nos frenó y como somos peronistas le pusimos el pecho a la adversidad. Pero habían terminado con la salud, habían destruido el sistema de salud y tuvimos que levantar y construir hospitales”, señaló y advirtió que “no es lo mismo tener un gobierno que cree en la salud pública que otro que cree que la salud debe ser manejada por el mercado. La pandemia nos cambió todos los libretos. No es lo mismo un país en que gobiernen los que creen que la educación pública es un derecho, que los que creen que es una desgracia en la que uno cae”.

Y recalcó que “recuperamos el Ministerio de Ciencia de la Nación, cuando apareció la pandemia, los científicos se pusieron a disposición del país. No es lo mismo pensar que los científicos están de más que pensar que son los que hacen crecer a un país. En medio de la pandemia, se unieron los científicos de una universidad del conurbano con una pyme para hacer este barbijo y facturaron millones de pesos”, añadió el presidente.

“Dediquen las tapas que quieran, mi obligación es con el pueblo, con las mujeres y hombres de la Argentina. El Estado tiene que estar siempre presente. Ellos hablan, nosotros hacemos más de lo que hablamos. Después de tanto horror, tenemos que ser un país más igualitario y solidario”, siguió y recordó que “nadie se ha ocupado más de la juventud que el peronismo, pero además no creemos que el futuro es de los jóvenes, creemos que el presente es de ellos. Tenemos que aprender a igualar en la Argentina y lo haremos el día que un jujeño tenga las mismas posibilidades de desarrollo que en la Ciudad de Buenos Aires. Somos un país maravilloso, una sociedad que se ha levantado una y mil veces”.

En tanto, Cristina Kirchner puntualizó que “cuando llegamos en diciembre de 2019 el país ya no era el mismo. El FMI que Néstor había despachado en 2005 pagando 9.800 millones de dólares había vuelto en 2019 y nos encontramos con una deuda de 44.000 millones de dólares”.

Y resaltó: “Ya estamos en las 60 millones de vacunas. Uno de los países que más vacunas ha adquirido. Fuimos y compramos vacunas a donde podíamos conseguir. Armamos el país para enfrentar lo que venía y además nos pasamos reestructurando y pagando deudas contraídas por otros”.

“La economía empezó a crecer. El Estado argentino puso mucha plata por empresarios y trabajadores cuando no se podía salir. Evitamos con el ATP el telegrama de despido. Les habíamos dejado el país en 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina y la devolvieron cuatro años después con el salario más bajo de Latinoamérica”, recordó y advirtió que “lo que más molesta del anterior gobierno es la mentira. No pueden ir a los canales a explicar nada. Que no mientan, les votaron todos los proyectos, todos. Si hasta la ex gobernadora pudo conseguir un departamento en Recoleta y ningún periodista le pregunta nada. Son dos modelos de país. Tenemos que reconstruir la Argentina. Esto no tiene que ser un cierre de campaña sino una apertura de debates”.