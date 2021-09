Holyfield por Oscar de la Hoya para pelear contra al brasileño Belfort

Una gloria como Evander Holyfield peleará contra un brasileño porque Oscar de la Hoya se contagió coronavirus y no puede participar del combate.

El excampeón de boxeo, el estadounidense peso pesado Evander Holyfield, combatirá el sábado próximo ante el brasileño Vitor Belfort, excampeón de artes marciales mixtas, en lugar del mexicano Oscar De la Hoya, quien no puede pelear al estar contagiado de coronavirus.

COMBATE EN LOS ÁNGELES

El combate exhibición se iba a realizar en el Staples Center de Los Ángeles pero finalmente se desarrollará en el Hard Rock Hotel & Casino en Florida, dado que la Comisión Atlética del Estado de California se negó a autorizar el combate.

Holyfield decidió volver al ring en este 2021 a sus 58 años con la ilusión de poder medirse de nuevo con uno de sus grandes rivales, Mike Tyson, algo que, por ahora, no se produjo, consignó As.

Triller, promotora del combate, confirmó que será a ocho asaltos de dos minutos. Holyfield pelea desde 2011 cuando venció por nocaut a Brian Nielsen y Belfort se retiró en 2018 de la UFC en la cual fue campeón mundial semipesado.

De la Hoya, quien fue campeón mundial en seis divisiones distintas desde súper pluma a mediano en distintas etapas desde 1994 hasta 2007, además de campeón olímpico, ya fue dado de alta en un hospital de California y se encuentra haciendo reposo en su domicilio.