Alberto Fernández: “Hay dos modelos de país; uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos”

El mandatario participó en Mar del Plata, junto a la precandidata Victoria Tolosa Paz y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, del cierre de campaña del Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles el acto de cierre del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, en donde llamó a los argentinos a elegir entre “dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos”.

El acto se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, junto al gobernador Axel Kicillof, y los precandidatos de diputados nacional, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. En forma paralela, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo en Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, habló desde Bahía Blanca para realizar los tres actos en simultáneo, que serán transmitidos por las redes sociales de la coalición.

“Para mí el domingo es la mitad de mi mandato. Me gustaría pensar con ustedes qué fue la mitad de este mandato. Llegamos al 10 de diciembre con una idea, muy distinta a la que tuvimos que enfrentar después”, lamentó el mandatario, en relación a la llegada de la pandemia, y amplió: “Veníamos preocupados con el mayor problema que era el hambre y la caída del salario durante los cuatro años anteriores”.

En este marco, el Presidente recordó que en los primeros 99 días de Gobierno, “el salario se recuperó 6 puntos”, y aclaró: “Hoy el salario real está igual que en diciembre de 2019, y no se cayó más porque estuvimos muy presentes. Queremos que los trabajadores discutan con los patrones y le ganen a la inflación con sus sueldos”.

“Para ellos trabajar es un costo. Para nosotros no, está el capital y el trabajo que se asocia a un proyecto común”, señaló Alberto Fernández diferenciándose del macrismo y haciendo alusión al reciente proyecto de Juntos por el Cambio, tras la declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, para eliminar las indemnizaciones. “El trabajo para nosotros es dignidad. Por eso los problemas se resuelven con creación de trabajo”, completó.

Por su parte, el Presidente hizo un completo repaso sobre cómo fue la gestión de su Gobierno y del de Axel Kicillof durante la pandemia. “Me acusaron de envenenar a la gente”, recordó, al tiempo que sentenció que “la mejor política sanitaria que tuvimos fue la vacuna”.

“¿Qué va a pensar el que vota el domingo? Nosotros actuamos lealmente con nuestros opositores aún en los últimos días de su gobierno. Después de las PASO se enojó e hizo un daño incalculable. Pidió ayuda y lo ayudamos”, recordó el mandatario, diferenciándose otra vez de Mauricio Macri.

En igual sentido, Alberto reconoció estar “más gordo y más ojeroso”, y remató: “La angustia la canalizo comiendo dulces, y tengo estas ojeras porque amanezco a las 7 de la mañana y me acuesto a la 1 de la mañana. Pero estoy orgulloso de estas ojeras. No me dan ganas de apagar el teléfono a las 19 y ponerme a ver Netflix”.

“Hay dos modelos de país, hay un modelo que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. Voten por ustedes, por los argentinos, por los enfermeros, por los maestros, por los médicos, por cada trabajador y cada trabajadora de la Argentina”, concluyó el presidente Alberto Fernández de cara a las PASO del domingo.