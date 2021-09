Paso 2021: Gobierno recuerda que se debe tener el dni en regla y extiende horarios de atención en registros civiles

Quienes hayan realizado su nuevo ejemplar esta semana y no lo posean aún, pero cuenten con una unidad anterior, podrán acudir a votar con dicho ejemplar. El DNI digital no está habilitado para votar. El Registro Civil durante el fin de semana, atenderá sábado de 8 a 12 y de 14 a 18, y domingo de 8 a 18.

De cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el domingo 12 de septiembre, el Ministerio de Gobierno y Trabajo recuerda a las y los ciudadanos chaqueños que es necesario tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) en regla para participar de los comicios. Quienes hayan realizado su nuevo ejemplar esta semana y no lo posean aún, pero cuenten con una unidad anterior, podrán acudir a votar con dicho ejemplar. El DNI digital no está habilitado para votar.

El Registro Civil durante el fin de semana, atenderá sábado de 8 a 12 y de 14 a 18, y domingo de 8 a 18. De esta manera aquellas personas que hayan realizado el trámite de su nuevo DNI y no recibieron en su domicilio pueden retirarlos.

En ese contexto señala que continúa el operativo de entrega de DNI que opera con todas las oficinas para trasladar las unidades desde la Dirección General a las y los interesados en sus distintas localidades o jurisdicciones. Además se implementó un sistema de avisos por mensajes de texto por el cual se le notifica a la persona desde Dirección que está su DNI para retirar.

“Por mes se realizan entre 18 y 20 mil ejemplares, número que se incrementó en los últimos tiempos con la cercanía de las elecciones”, indicó la directora general del Registro Civil Fanny Blanco y señaló que quienes hayan tramitado su DNI deben aguardar en su domicilio la llegada del correo y en el caso de que supere el plazo de 15 días de realizado el trámite, acercarse a la Dirección General del Registro Civil para constatar si se encuentra en guarda.

Por último, Blanco detalló que en época de elecciones y basado en la importancia de que cada ciudadano pueda acercarse a las urnas, habrá una extensión en los horarios de atención en los registros civiles de toda la provincia. “Se trabaja en turno vespertino y también el día previo y el día del acto eleccionario el Registro Civil mantiene abierta las puertas para la entrega del DNI a las y los ciudadanos”, subrayó