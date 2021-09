El plan de Lectura leyó en la Escuela 31

Fueron dos visitas en la semana que termina. Las burbujas obligan a repartir presencias. El martes 31 fue la primera, el viernes 3 por la mañana fue la última.

Nunca un encuentro lector es igual a otro y en la Escuela 31 no íbamos a esperar una excepción. Cuando terminaba el primero, Alma, una pequeñita de ojos luminosos, a la que el barbijo le cubría la mitad de su rostro nos dice: yo ya los escuché una vez, mi tía me llevó a la Biblioteca Municipal y ustedes estaban leyendo ahí.

Lo llamativo es que nuestra visita estaba programada para alumnos de 4° a 7° y Alma es de 3°. Su grado había salido al salón a escucharnos, porque Alma había insistido a su maestro.

En nuestra presencia del viernes tuvimos un lector muy especial. Gerardo Cipolini, ex intendente y actual diputado nacional, que pudo acompañarnos en la lectura.

Gerardo no solo leyó uno de los preciosos cuentos de nuestro Gustavo Roldán sino que les contó la historia de su escuela, la emblemática 31. Sus inicios, sus diferentes traslados hasta ubicarse en el sitio de privilegio que hoy tiene.

Leyó nuevamente Ethel y Evelyn, la profe del Industrial, llevó a sus alumnos que también leyeron poemas con gran solvencia.

Erica, otra de nuestras lectoras voluntarias, regresaba a su escuela en la que había ejercido hasta hace poco como directora. Aunque su cuento era emotivo sabíamos que su emoción pasaba por otro lado.

Así camina el Plan, entre emoción y emoción. Un día por que algún niño aporta picardía, otro porque nos dejan estremecidos por alguna actitud. Y otras, como esta, donde leyó el ex intendente y la ex directora de la institución a la que visitábamos.

Así es el plan atraviesa la intimidad de quien lee, tanto como de quien escucha.